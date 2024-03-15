15 марта 2024

Шумков: Центральный рынок в Кургане стал изобильным и чистым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рынок. Курган, продукты, мед, рынок
В Кургане обновили главный городской рынок Фото:

В Кургане Центральный рынок после обновления радует покупателей изобилием товаров и чистотой. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале после посещения рынка.

«Заехали на Центральный рынок, который кардинально преобразился за последние годы. Грязь и затхлость сменили чистота, свежесть и изобилие товаров с оригинальной подачей», — отметил Шумков.

По словам Шумкова, осталось привести в порядок прилегающую территорию. Также глава области выразил пожелание, чтобы на рыночных прилавках было больше местной продукции.

Шумков похвалил Центральный рынок в Кургане за разнообразие товаров и чистоту
Шумков похвалил Центральный рынок в Кургане за разнообразие товаров и чистоту
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане Центральный рынок после обновления радует покупателей изобилием товаров и чистотой. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале после посещения рынка. «Заехали на Центральный рынок, который кардинально преобразился за последние годы. Грязь и затхлость сменили чистота, свежесть и изобилие товаров с оригинальной подачей», — отметил Шумков. По словам Шумкова, осталось привести в порядок прилегающую территорию. Также глава области выразил пожелание, чтобы на рыночных прилавках было больше местной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...