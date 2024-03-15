Шумков: Центральный рынок в Кургане стал изобильным и чистым

16 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

В Кургане обновили главный городской рынок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане Центральный рынок после обновления радует покупателей изобилием товаров и чистотой. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале после посещения рынка. «Заехали на Центральный рынок, который кардинально преобразился за последние годы. Грязь и затхлость сменили чистота, свежесть и изобилие товаров с оригинальной подачей», — отметил Шумков. По словам Шумкова, осталось привести в порядок прилегающую территорию. Также глава области выразил пожелание, чтобы на рыночных прилавках было больше местной продукции. Шумков похвалил Центральный рынок в Кургане за разнообразие товаров и чистоту Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/9295 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане Центральный рынок после обновления радует покупателей изобилием товаров и чистотой. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале после посещения рынка. «Заехали на Центральный рынок, который кардинально преобразился за последние годы. Грязь и затхлость сменили чистота, свежесть и изобилие товаров с оригинальной подачей», — отметил Шумков. По словам Шумкова, осталось привести в порядок прилегающую территорию. Также глава области выразил пожелание, чтобы на рыночных прилавках было больше местной продукции.