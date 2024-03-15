Шумков: Центральный рынок в Кургане стал изобильным и чистым

В Кургане обновили главный городской рынок
В Кургане Центральный рынок после обновления радует покупателей изобилием товаров и чистотой. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале после посещения рынка.
«Заехали на Центральный рынок, который кардинально преобразился за последние годы. Грязь и затхлость сменили чистота, свежесть и изобилие товаров с оригинальной подачей», — отметил Шумков.
По словам Шумкова, осталось привести в порядок прилегающую территорию. Также глава области выразил пожелание, чтобы на рыночных прилавках было больше местной продукции.
Шумков похвалил Центральный рынок в Кургане за разнообразие товаров и чистоту
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