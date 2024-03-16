На курганском озере, где массово утонули лошади, проверят воду

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Загородный клуб "Белая лошадь". Екатеринбург, лошадь, конь
Специалисты проверят воду из озера, в котором утонили лошади (архивное фото) Фото:

На курганском озере Куртан в Мокроусовском округе, где массово утонули лошади, проведут анализ воды. Об этом сообщается в telegram-канале департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

«Специалистами департамента будет проведен лабораторный контроль воды в озере. По его результатам будут приняты меры в рамках полномочий. О результатах анализа воды информация будет доведена до администрации муниципального округа для информирования жителей села Куртан дополнительно. Оснований для паники нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что из курганского озера достали трупы животных. Бригада собственника коней вытащила из-подо льда туши пяти коней, пропавших из табуна осенью прошлого года.

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На курганском озере Куртан в Мокроусовском округе, где массово утонули лошади, проведут анализ воды. Об этом сообщается в telegram-канале департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. «Специалистами департамента будет проведен лабораторный контроль воды в озере. По его результатам будут приняты меры в рамках полномочий. О результатах анализа воды информация будет доведена до администрации муниципального округа для информирования жителей села Куртан дополнительно. Оснований для паники нет», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что из курганского озера достали трупы животных. Бригада собственника коней вытащила из-подо льда туши пяти коней, пропавших из табуна осенью прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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