Курганцы проголосовали на выборах президента РФ в Таиланде. Видео

16 марта 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Курганцы приняли участие в выборах президента РФ в Таиланде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жители Куртамыша Курганской области проголосовали на выборах президента РФ, находясь в городе Паттайя в Таиланде. На видео, снятом мужчиной, возле избирательного участка собрались сотни граждан России, желающих поучаствовать в выездном голосовании. «Обратите внимание, какая очередь желающих. Люди по три часа стоят на жаре, чтобы проголосовать, отдать свой голос за нашу великую страну. Люди со всего Таиланда едут на такси сюда. И это реальность ребята, не шутки. Вы посмотрите, сколько людей пришли, чтобы проголосовать», — рассказал житель Куртамыша. Видео опубликовано в telegram-канале «Курган новый». С 15 по 17 марта проходят президентские выборы в России. Во всех регионах работают избирательные участки. Также выездное голосование проводится за границей. 16 участков открыты в трех странах: на Кипре, в Таиланде и в Южной Осетии. По данным ЦИК РФ, за рубежом на выборах президента РФ уже проголосовало 63 тысяч россиянин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Куртамыша Курганской области проголосовали на выборах президента РФ, находясь в городе Паттайя в Таиланде. На видео, снятом мужчиной, возле избирательного участка собрались сотни граждан России, желающих поучаствовать в выездном голосовании. «Обратите внимание, какая очередь желающих. Люди по три часа стоят на жаре, чтобы проголосовать, отдать свой голос за нашу великую страну. Люди со всего Таиланда едут на такси сюда. И это реальность ребята, не шутки. Вы посмотрите, сколько людей пришли, чтобы проголосовать», — рассказал житель Куртамыша. Видео опубликовано в telegram-канале «Курган новый». С 15 по 17 марта проходят президентские выборы в России. Во всех регионах работают избирательные участки. Также выездное голосование проводится за границей. 16 участков открыты в трех странах: на Кипре, в Таиланде и в Южной Осетии. По данным ЦИК РФ, за рубежом на выборах президента РФ уже проголосовало 63 тысяч россиянин.