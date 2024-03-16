В ЯНАО известны итоги второго дня выборов. Инфографика

В Ямало-Ненецком автономном округе проголосовало 82% избирателей

16 марта 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Озвучены результаты явки в ЯНАО к вечеру 16 марта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Стали известны итоги второго дня выборов президента России. По данным на 20:00, 16 марта, явка составила 82.38% избирателей — в регионе проголосовали 309 111 человек. Большинство окружных территорий превысили отметку в 80% обработанных бюллетеней. Лидером по активности избирателей стал Красноселькупский район — в нем свои голоса отдали 91,26% населения. На последней позиции остается Новый Уренгой, где проголосовало 76,38% избирателей. Выборы президента РФ закончатся 17 марта. У ямальцев остается один день, чтобы проголосовать за будущего главу государства. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных результатах явки избирателей к середине второго дня выборов президента РФ. Результаты голосования к вечеру 16 марта Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стали известны итоги второго дня выборов президента России. По данным на 20:00, 16 марта, явка составила 82.38% избирателей — в регионе проголосовали 309 111 человек. Большинство окружных территорий превысили отметку в 80% обработанных бюллетеней. Лидером по активности избирателей стал Красноселькупский район — в нем свои голоса отдали 91,26% населения. На последней позиции остается Новый Уренгой, где проголосовало 76,38% избирателей. Выборы президента РФ закончатся 17 марта. У ямальцев остается один день, чтобы проголосовать за будущего главу государства. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных результатах явки избирателей к середине второго дня выборов президента РФ.