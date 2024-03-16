Стали известны итоги второго дня выборов президента России. По данным на 20:00, 16 марта, явка составила 82.38% избирателей — в регионе проголосовали 309 111 человек. Большинство окружных территорий превысили отметку в 80% обработанных бюллетеней.
Лидером по активности избирателей стал Красноселькупский район — в нем свои голоса отдали 91,26% населения. На последней позиции остается Новый Уренгой, где проголосовало 76,38% избирателей.
Выборы президента РФ закончатся 17 марта. У ямальцев остается один день, чтобы проголосовать за будущего главу государства. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных результатах явки избирателей к середине второго дня выборов президента РФ.
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