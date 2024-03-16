В ЯНАО известны итоги второго дня выборов. Инфографика

В Ямало-Ненецком автономном округе проголосовало 82% избирателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Избирательная комиссия в ДК Молодежи Пермь, избирательный участок, голосование, бюллетень
Озвучены результаты явки в ЯНАО к вечеру 16 марта Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Стали известны итоги второго дня выборов президента России. По данным на 20:00, 16 марта, явка составила 82.38% избирателей — в регионе проголосовали 309 111 человек. Большинство окружных территорий превысили отметку в 80% обработанных бюллетеней.

Лидером по активности избирателей стал Красноселькупский район — в нем свои голоса отдали 91,26% населения. На последней позиции остается Новый Уренгой, где проголосовало 76,38% избирателей.

Выборы президента РФ закончатся 17 марта. У ямальцев остается один день, чтобы проголосовать за будущего главу государства. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных результатах явки избирателей к середине второго дня выборов президента РФ.

Результаты голосования к вечеру 16 марта
Результаты голосования к вечеру 16 марта
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Стали известны итоги второго дня выборов президента России. По данным на 20:00, 16 марта, явка составила 82.38% избирателей — в регионе проголосовали 309 111 человек. Большинство окружных территорий превысили отметку в 80% обработанных бюллетеней. Лидером по активности избирателей стал Красноселькупский район — в нем свои голоса отдали 91,26% населения. На последней позиции остается Новый Уренгой, где проголосовало 76,38% избирателей. Выборы президента РФ закончатся 17 марта. У ямальцев остается один день, чтобы проголосовать за будущего главу государства. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных результатах явки избирателей к середине второго дня выборов президента РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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