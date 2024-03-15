15 марта 2024

Избирком ЯНАО огласил явку к середине второго дня выборов

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Соглашение избиркомов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области по выборам губернатора ТО. Тюмень, гиберт андрей
Избирком ЯНАО обнародовал данные по явке на 15:00 16 марта Фото:
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Председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт озвучил последнюю информацию по явке избирателей. По данным на 15:00 16 марта, в регионе проголосовало 70,58% избирателей. Ямальцы продолжают пользоваться возможностью голосовать на дому — в первой половине 16 марта таким способом проголосовали 1611 избирателей, а общей показатель домашнего голосования достиг 7648 человек.

«В наш информационный центр продолжают обращаться за уточнением номера и адреса избирательного участка — обработано более 150 таких звонков. Жалоб и заявлений особых нет, за исключением тех, о которых я сказал», — заключил Гиберт.

Лидером явки с начала голосования остается Тазовский район — в нем проголосовало 86,58% избирателей. На втором месте расположились Ямальский и Шурышкарский районы — в обоих более 83% проголосовавших. Рейтинг явки замыкает Новый Уренгой — там проголосовало 64,02%.

Ранее избирком ЯНАО сообщил об официальных итогах первого дня выборов в регионе. Трехдневное голосование за президента РФ стартовало 15 марта. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.

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Председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт озвучил последнюю информацию по явке избирателей. По данным на 15:00 16 марта, в регионе проголосовало 70,58% избирателей. Ямальцы продолжают пользоваться возможностью голосовать на дому — в первой половине 16 марта таким способом проголосовали 1611 избирателей, а общей показатель домашнего голосования достиг 7648 человек. «В наш информационный центр продолжают обращаться за уточнением номера и адреса избирательного участка — обработано более 150 таких звонков. Жалоб и заявлений особых нет, за исключением тех, о которых я сказал», — заключил Гиберт. Лидером явки с начала голосования остается Тазовский район — в нем проголосовало 86,58% избирателей. На втором месте расположились Ямальский и Шурышкарский районы — в обоих более 83% проголосовавших. Рейтинг явки замыкает Новый Уренгой — там проголосовало 64,02%. Ранее избирком ЯНАО сообщил об официальных итогах первого дня выборов в регионе. Трехдневное голосование за президента РФ стартовало 15 марта. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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