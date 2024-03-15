Избирком ЯНАО огласил явку к середине второго дня выборов

Председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт озвучил последнюю информацию по явке избирателей. По данным на 15:00 16 марта, в регионе проголосовало 70,58% избирателей. Ямальцы продолжают пользоваться возможностью голосовать на дому — в первой половине 16 марта таким способом проголосовали 1611 избирателей, а общей показатель домашнего голосования достиг 7648 человек.
«В наш информационный центр продолжают обращаться за уточнением номера и адреса избирательного участка — обработано более 150 таких звонков. Жалоб и заявлений особых нет, за исключением тех, о которых я сказал», — заключил Гиберт.
Лидером явки с начала голосования остается Тазовский район — в нем проголосовало 86,58% избирателей. На втором месте расположились Ямальский и Шурышкарский районы — в обоих более 83% проголосовавших. Рейтинг явки замыкает Новый Уренгой — там проголосовало 64,02%.
Ранее избирком ЯНАО сообщил об официальных итогах первого дня выборов в регионе. Трехдневное голосование за президента РФ стартовало 15 марта. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.
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