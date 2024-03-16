Уральские звезды ММА провели службу в храме перед Великим постом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Иван Штырков посетил храм Архангела Михаила перед Великим постом
Иван Штырков посетил храм Архангела Михаила перед Великим постом Фото:

Бойцы ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» и Михаил Рагозин посетили храм Архангела Михаила, расположенный в селе Новоипатово (Свердловская область). Там спортсмены вместе с детьми из детского дома отстояли божественную литургию перед началом Великого поста. Об этом URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины.

«Иван Штырков и Михаил Рагозин сегодняшнее утро провели в селе Новоипатово. Вместе с ребятами из местного реабилитационного центра спортсмены посетили божественную литургию в храме Архангела Михаила. От Фонда святой Екатерины детям передали футболки для тренировок», — отметили в благотворительной организации.

Также ресторан Неони (принадлежит Тимофею Алтушкину — сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина — прим.ред.) всех накормил вкуснейшими блинами и пирогами. Еду участникам божественной литургии привезли в Новоипатово.

Великий пост — самый важный, он должен подготовить верующих к Пасхе — главному христианскому празднику. Этот пост довольно строгий, в первый и последний день вообще не рекомендовано принимать пищу, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню. Даты начала и окончания поста зависят от того, на какой день выпадает Пасха, в 2024 году — это 5 мая, поэтому поститься верующим необходимо с 18 марта по 4 мая.

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Бойцы ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» и Михаил Рагозин посетили храм Архангела Михаила, расположенный в селе Новоипатово (Свердловская область). Там спортсмены вместе с детьми из детского дома отстояли божественную литургию перед началом Великого поста. Об этом URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины. «Иван Штырков и Михаил Рагозин сегодняшнее утро провели в селе Новоипатово. Вместе с ребятами из местного реабилитационного центра спортсмены посетили божественную литургию в храме Архангела Михаила. От Фонда святой Екатерины детям передали футболки для тренировок», — отметили в благотворительной организации. Также ресторан Неони (принадлежит Тимофею Алтушкину — сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина — прим.ред.) всех накормил вкуснейшими блинами и пирогами. Еду участникам божественной литургии привезли в Новоипатово. Великий пост — самый важный, он должен подготовить верующих к Пасхе — главному христианскому празднику. Этот пост довольно строгий, в первый и последний день вообще не рекомендовано принимать пищу, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню. Даты начала и окончания поста зависят от того, на какой день выпадает Пасха, в 2024 году — это 5 мая, поэтому поститься верующим необходимо с 18 марта по 4 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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