Уральские звезды ММА провели службу в храме перед Великим постом. Фото

16 марта 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Иван Штырков посетил храм Архангела Михаила перед Великим постом Фото: Фонд святой Екатерины Бойцы ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» и Михаил Рагозин посетили храм Архангела Михаила, расположенный в селе Новоипатово (Свердловская область). Там спортсмены вместе с детьми из детского дома отстояли божественную литургию перед началом Великого поста. Об этом URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины. «Иван Штырков и Михаил Рагозин сегодняшнее утро провели в селе Новоипатово. Вместе с ребятами из местного реабилитационного центра спортсмены посетили божественную литургию в храме Архангела Михаила. От Фонда святой Екатерины детям передали футболки для тренировок», — отметили в благотворительной организации. Также ресторан Неони (принадлежит Тимофею Алтушкину — сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина — прим.ред.) всех накормил вкуснейшими блинами и пирогами. Еду участникам божественной литургии привезли в Новоипатово. Великий пост — самый важный, он должен подготовить верующих к Пасхе — главному христианскому празднику. Этот пост довольно строгий, в первый и последний день вообще не рекомендовано принимать пищу, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню. Даты начала и окончания поста зависят от того, на какой день выпадает Пасха, в 2024 году — это 5 мая, поэтому поститься верующим необходимо с 18 марта по 4 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» и Михаил Рагозин посетили храм Архангела Михаила, расположенный в селе Новоипатово (Свердловская область). Там спортсмены вместе с детьми из детского дома отстояли божественную литургию перед началом Великого поста. Об этом URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины. «Иван Штырков и Михаил Рагозин сегодняшнее утро провели в селе Новоипатово. Вместе с ребятами из местного реабилитационного центра спортсмены посетили божественную литургию в храме Архангела Михаила. От Фонда святой Екатерины детям передали футболки для тренировок», — отметили в благотворительной организации. Также ресторан Неони (принадлежит Тимофею Алтушкину — сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина — прим.ред.) всех накормил вкуснейшими блинами и пирогами. Еду участникам божественной литургии привезли в Новоипатово. Великий пост — самый важный, он должен подготовить верующих к Пасхе — главному христианскому празднику. Этот пост довольно строгий, в первый и последний день вообще не рекомендовано принимать пищу, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню. Даты начала и окончания поста зависят от того, на какой день выпадает Пасха, в 2024 году — это 5 мая, поэтому поститься верующим необходимо с 18 марта по 4 мая.