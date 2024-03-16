Бойцы ММА Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» и Михаил Рагозин посетили храм Архангела Михаила, расположенный в селе Новоипатово (Свердловская область). Там спортсмены вместе с детьми из детского дома отстояли божественную литургию перед началом Великого поста. Об этом URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины.
«Иван Штырков и Михаил Рагозин сегодняшнее утро провели в селе Новоипатово. Вместе с ребятами из местного реабилитационного центра спортсмены посетили божественную литургию в храме Архангела Михаила. От Фонда святой Екатерины детям передали футболки для тренировок», — отметили в благотворительной организации.
Также ресторан Неони (принадлежит Тимофею Алтушкину — сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина — прим.ред.) всех накормил вкуснейшими блинами и пирогами. Еду участникам божественной литургии привезли в Новоипатово.
Великий пост — самый важный, он должен подготовить верующих к Пасхе — главному христианскому празднику. Этот пост довольно строгий, в первый и последний день вообще не рекомендовано принимать пищу, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню. Даты начала и окончания поста зависят от того, на какой день выпадает Пасха, в 2024 году — это 5 мая, поэтому поститься верующим необходимо с 18 марта по 4 мая.
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