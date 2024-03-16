В ХМАО на выборах президента проголосовало 68,52% избирателей. Инфографика

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Югорчане продолжают проявлять активность на избирательных участках
Югорчане продолжают проявлять активность на избирательных участках Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО явка по итогам второго дня голосования приблизилась к результату президентских выборов 2018 года. По данным окружной избирательной комиссии, в Югре проголосовало 772953 человек (68,52% избирателей). В 2018 году на выборы главы государства пришли 69,74% югорчан.

«По состоянию на 20.00 на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 772 953 человека, что составляет 68,52% от общего количества избирателей. Югорчане сегодня сохраняли высокую активность — они идут на участки семьями и делятся позитивным настроением», — сообщили в окризбиркоме.

В ведомстве отмечают, что голосование проходит в спокойном режиме без нарушений законодательства. В избирком не поступало жалоб и обращений.

По данным предыдущего среза избиркома ХМАО, на 15.00 16 марта в Югре приняли участие в выборах президента 58,49%. За пять часов в округе пришло на участке более 10% избирателей.

Явка избирателей в ХМАО по итогам второго дня голосования
Явка избирателей в ХМАО по итогам второго дня голосования

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В ХМАО явка по итогам второго дня голосования приблизилась к результату президентских выборов 2018 года. По данным окружной избирательной комиссии, в Югре проголосовало 772953 человек (68,52% избирателей). В 2018 году на выборы главы государства пришли 69,74% югорчан. «По состоянию на 20.00 на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 772 953 человека, что составляет 68,52% от общего количества избирателей. Югорчане сегодня сохраняли высокую активность — они идут на участки семьями и делятся позитивным настроением», — сообщили в окризбиркоме. В ведомстве отмечают, что голосование проходит в спокойном режиме без нарушений законодательства. В избирком не поступало жалоб и обращений. По данным предыдущего среза избиркома ХМАО, на 15.00 16 марта в Югре приняли участие в выборах президента 58,49%. За пять часов в округе пришло на участке более 10% избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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