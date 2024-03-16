В ХМАО явка по итогам второго дня голосования приблизилась к результату президентских выборов 2018 года. По данным окружной избирательной комиссии, в Югре проголосовало 772953 человек (68,52% избирателей). В 2018 году на выборы главы государства пришли 69,74% югорчан.
«По состоянию на 20.00 на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 772 953 человека, что составляет 68,52% от общего количества избирателей. Югорчане сегодня сохраняли высокую активность — они идут на участки семьями и делятся позитивным настроением», — сообщили в окризбиркоме.
В ведомстве отмечают, что голосование проходит в спокойном режиме без нарушений законодательства. В избирком не поступало жалоб и обращений.
По данным предыдущего среза избиркома ХМАО, на 15.00 16 марта в Югре приняли участие в выборах президента 58,49%. За пять часов в округе пришло на участке более 10% избирателей.
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