Жительница Салехарда поделилась эмоциями после выигрыша премиум-смартфона. Видео

16 марта 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Жительница Салехарда выиграла смартфон в викторине «Всей семьей» (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Салехарда (ЯНАО) Ксения поделилась эмоциями после розыгрыша ценных подарков от организаторов викторины «Всей семьей». О радости девушки от выигрыша смартфона сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Все произошло случайно. Отыграли концерт с творческим коллективом, пришла домой, решила посмотреть запись эфира. Увидела мой номер на экране. У меня было столько восторга, будто я выиграла квартиру», — сообщила Ксения корреспонденту агентства. Ксения работает в центре «Геолог». Девушка получит один из 39 смартфонов Samsung. Еще один смартфон достанется жителю Ноябрьска Иван Шимко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Салехарда (ЯНАО) Ксения поделилась эмоциями после розыгрыша ценных подарков от организаторов викторины «Всей семьей». О радости девушки от выигрыша смартфона сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Все произошло случайно. Отыграли концерт с творческим коллективом, пришла домой, решила посмотреть запись эфира. Увидела мой номер на экране. У меня было столько восторга, будто я выиграла квартиру», — сообщила Ксения корреспонденту агентства. Ксения работает в центре «Геолог». Девушка получит один из 39 смартфонов Samsung. Еще один смартфон достанется жителю Ноябрьска Иван Шимко.