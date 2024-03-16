Жительница Салехарда поделилась эмоциями после выигрыша премиум-смартфона. Видео

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Митинг-концерт «Сима-ленд». Екатеринбург, девушка с телефоном
Жительница Салехарда выиграла смартфон в викторине «Всей семьей» (фото из архива) Фото:

Жительница Салехарда (ЯНАО) Ксения поделилась эмоциями после розыгрыша ценных подарков от организаторов викторины «Всей семьей». О радости девушки от выигрыша смартфона сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Все произошло случайно. Отыграли концерт с творческим коллективом, пришла домой, решила посмотреть запись эфира. Увидела мой номер на экране. У меня было столько восторга, будто я выиграла квартиру», — сообщила Ксения корреспонденту агентства.

Ксения работает в центре «Геолог». Девушка получит один из 39 смартфонов Samsung. Еще один смартфон достанется жителю Ноябрьска Иван Шимко.

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Жительница Салехарда (ЯНАО) Ксения поделилась эмоциями после розыгрыша ценных подарков от организаторов викторины «Всей семьей». О радости девушки от выигрыша смартфона сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Все произошло случайно. Отыграли концерт с творческим коллективом, пришла домой, решила посмотреть запись эфира. Увидела мой номер на экране. У меня было столько восторга, будто я выиграла квартиру», — сообщила Ксения корреспонденту агентства. Ксения работает в центре «Геолог». Девушка получит один из 39 смартфонов Samsung. Еще один смартфон достанется жителю Ноябрьска Иван Шимко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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