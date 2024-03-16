Жительница Салехарда (ЯНАО) Ксения поделилась эмоциями после розыгрыша ценных подарков от организаторов викторины «Всей семьей». О радости девушки от выигрыша смартфона сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Все произошло случайно. Отыграли концерт с творческим коллективом, пришла домой, решила посмотреть запись эфира. Увидела мой номер на экране. У меня было столько восторга, будто я выиграла квартиру», — сообщила Ксения корреспонденту агентства.
Ксения работает в центре «Геолог». Девушка получит один из 39 смартфонов Samsung. Еще один смартфон достанется жителю Ноябрьска Иван Шимко.
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