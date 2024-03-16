Представителя командования ВСУ Игната уволили с военной службы

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
Представитель командования ВСУ Игнат переходит на другое направление Фото:

Представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната уволили. Это произошло из-за его перехода на другое направление, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«Он останется в составе Воздушных сил и будет работать на другом направлении», — написал Олещук в своем telegram-канале. Сообщается, что Игнат уже уволен с поста.

Президент Владимир Зеленский начал чистку в рядах Вооруженных сил Украины из-за боязни бунта. Страх военного переворота заставил украинского лидера его отдать поручение перевести в Киев наиболее близкие ему части спецназа, передает телеканал 360.

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Представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната уволили. Это произошло из-за его перехода на другое направление, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. «Он останется в составе Воздушных сил и будет работать на другом направлении», — написал Олещук в своем telegram-канале. Сообщается, что Игнат уже уволен с поста. Президент Владимир Зеленский начал чистку в рядах Вооруженных сил Украины из-за боязни бунта. Страх военного переворота заставил украинского лидера его отдать поручение перевести в Киев наиболее близкие ему части спецназа, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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