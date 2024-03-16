Представителя командования ВСУ Игната уволили с военной службы

Представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната уволили. Это произошло из-за его перехода на другое направление, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
«Он останется в составе Воздушных сил и будет работать на другом направлении», — написал Олещук в своем telegram-канале. Сообщается, что Игнат уже уволен с поста.
Президент Владимир Зеленский начал чистку в рядах Вооруженных сил Украины из-за боязни бунта. Страх военного переворота заставил украинского лидера его отдать поручение перевести в Киев наиболее близкие ему части спецназа, передает телеканал 360.
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