Дюжев выступил перед молодежью ХМАО и «почувствовал высокий коэффициент таланта»

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Открытие выставки «Николай Кузнецов. Человек-Легенда» в музее «Россия — моя история». Екатеринбург, дюжев дмитрий
Дюжев рассказал студентам ХМАО о творчестве, карьере и ориентирах в жизни Фото:

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев выступил в университете ХМАО перед студентами и иностранными гостями региона. Он «почувствовал там высокий коэффициент таланта», сообщили в правительстве округа.

«Я почувствовал в университете Ханты-Мансийска высокий коэффициент таланта», — сказал Дюжев после выступления. Его слова написали в telegram-канале ведомства.

Встреча прошла в рамках федерального просветительского проекта «Знание. Лекторий». Артист рассказал о творчестве, карьере, ориентирах в жизни, патриотизме, поделился собственным видением развития отечественного кинематографа и ответил на вопросы студентов.

Известно, что Дюжев находится в Югре уже несколько дней. На его выступлении все места в аудитории были заняты. Сами студенты сказали, что от него идет «невероятная энергия», а его советами точно стоит воспользоваться в дальнейшем.

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Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев выступил в университете ХМАО перед студентами и иностранными гостями региона. Он «почувствовал там высокий коэффициент таланта», сообщили в правительстве округа. «Я почувствовал в университете Ханты-Мансийска высокий коэффициент таланта», — сказал Дюжев после выступления. Его слова написали в telegram-канале ведомства. Встреча прошла в рамках федерального просветительского проекта «Знание. Лекторий». Артист рассказал о творчестве, карьере, ориентирах в жизни, патриотизме, поделился собственным видением развития отечественного кинематографа и ответил на вопросы студентов. Известно, что Дюжев находится в Югре уже несколько дней. На его выступлении все места в аудитории были заняты. Сами студенты сказали, что от него идет «невероятная энергия», а его советами точно стоит воспользоваться в дальнейшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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