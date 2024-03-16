Дюжев выступил перед молодежью ХМАО и «почувствовал высокий коэффициент таланта»

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев выступил в университете ХМАО перед студентами и иностранными гостями региона. Он «почувствовал там высокий коэффициент таланта», сообщили в правительстве округа.
«Я почувствовал в университете Ханты-Мансийска высокий коэффициент таланта», — сказал Дюжев после выступления. Его слова написали в telegram-канале ведомства.
Встреча прошла в рамках федерального просветительского проекта «Знание. Лекторий». Артист рассказал о творчестве, карьере, ориентирах в жизни, патриотизме, поделился собственным видением развития отечественного кинематографа и ответил на вопросы студентов.
Известно, что Дюжев находится в Югре уже несколько дней. На его выступлении все места в аудитории были заняты. Сами студенты сказали, что от него идет «невероятная энергия», а его советами точно стоит воспользоваться в дальнейшем.
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