МИД отреагировал на заявление британского консула в Екатеринбурге

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова пригрозила выслать Амира Котечу из РФ Фото:

Российское министерство иностранных дел пригрозило генеральному консулу Великобритании Амиру Котече в Екатеринбурге высылкой из России. Слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой цитирует telegram-канал «Соловьев». Ее заявление последовало после того, как дипломат высказался, что Донбасс и Крым являются Украиной.

«МИД РФ может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы не прекратятся», — говорится в сообщении Захаровой. Источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, считает, что заявление Котечи — это «минимум нота, максимум — снятие с поста».

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Российское министерство иностранных дел пригрозило генеральному консулу Великобритании Амиру Котече в Екатеринбурге высылкой из России. Слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой цитирует telegram-канал «Соловьев». Ее заявление последовало после того, как дипломат высказался, что Донбасс и Крым являются Украиной. «МИД РФ может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы не прекратятся», — говорится в сообщении Захаровой. Источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, считает, что заявление Котечи — это «минимум нота, максимум — снятие с поста».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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