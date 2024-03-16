МИД отреагировал на заявление британского консула в Екатеринбурге

16 марта 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Мария Захарова пригрозила выслать Амира Котечу из РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российское министерство иностранных дел пригрозило генеральному консулу Великобритании Амиру Котече в Екатеринбурге высылкой из России. Слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой цитирует telegram-канал «Соловьев». Ее заявление последовало после того, как дипломат высказался, что Донбасс и Крым являются Украиной. «МИД РФ может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы не прекратятся», — говорится в сообщении Захаровой. Источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, считает, что заявление Котечи — это «минимум нота, максимум — снятие с поста». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское министерство иностранных дел пригрозило генеральному консулу Великобритании Амиру Котече в Екатеринбурге высылкой из России. Слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой цитирует telegram-канал «Соловьев». Ее заявление последовало после того, как дипломат высказался, что Донбасс и Крым являются Украиной. «МИД РФ может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы не прекратятся», — говорится в сообщении Захаровой. Источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, считает, что заявление Котечи — это «минимум нота, максимум — снятие с поста».