МИД отреагировал на заявление британского консула в Екатеринбурге

Российское министерство иностранных дел пригрозило генеральному консулу Великобритании Амиру Котече в Екатеринбурге высылкой из России. Слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой цитирует telegram-канал «Соловьев». Ее заявление последовало после того, как дипломат высказался, что Донбасс и Крым являются Украиной.
«МИД РФ может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы не прекратятся», — говорится в сообщении Захаровой. Источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, считает, что заявление Котечи — это «минимум нота, максимум — снятие с поста».
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