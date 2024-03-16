Житель ЯНАО приехал с СВО, чтобы жениться и проголосовать на выборах

16 марта 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

В ЯНАО моложены голосуют на выборах сразу после заключения брака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Житель Надыма (ЯНАО) Анатолий Иваницкий приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы жениться. Новоиспеченные молодожены расписались и сразу пошли в избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах, сообщили в правительстве региона. «Надымчанин Анатолий Иваницкий приехал в отпуск из зоны СВО с важной миссией — жениться на своей избраннице Марине. Дома ненадолго, но в день X сделал сразу два важных дела — заключил брак и проголосовал за своего кандидата», — написано в telegram-канале ведомства. Это не первый на Ямале случай, когда молодожены заключают брак на избирательном участке. Такие пары также были в Лабытнанги, Муравленко и Салехарде. В городах ЯНАО несколько пар молодоженов пошли голосовать на выборы президента РФ сразу после заключения семейного союза. Главы городов поздравили появившиеся семьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Надыма (ЯНАО) Анатолий Иваницкий приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы жениться. Новоиспеченные молодожены расписались и сразу пошли в избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах, сообщили в правительстве региона. «Надымчанин Анатолий Иваницкий приехал в отпуск из зоны СВО с важной миссией — жениться на своей избраннице Марине. Дома ненадолго, но в день X сделал сразу два важных дела — заключил брак и проголосовал за своего кандидата», — написано в telegram-канале ведомства. Это не первый на Ямале случай, когда молодожены заключают брак на избирательном участке. Такие пары также были в Лабытнанги, Муравленко и Салехарде. В городах ЯНАО несколько пар молодоженов пошли голосовать на выборы президента РФ сразу после заключения семейного союза. Главы городов поздравили появившиеся семьи.