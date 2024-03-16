Житель ЯНАО приехал с СВО, чтобы жениться и проголосовать на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
В ЯНАО моложены голосуют на выборах сразу после заключения брака Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Житель Надыма (ЯНАО) Анатолий Иваницкий приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы жениться. Новоиспеченные молодожены расписались и сразу пошли в избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах, сообщили в правительстве региона.

«Надымчанин Анатолий Иваницкий приехал в отпуск из зоны СВО с важной миссией — жениться на своей избраннице Марине. Дома ненадолго, но в день X сделал сразу два важных дела — заключил брак и проголосовал за своего кандидата», — написано в telegram-канале ведомства.

Это не первый на Ямале случай, когда молодожены заключают брак на избирательном участке. Такие пары также были в Лабытнанги, Муравленко и Салехарде.

В городах ЯНАО несколько пар молодоженов пошли голосовать на выборы президента РФ сразу после заключения семейного союза. Главы городов поздравили появившиеся семьи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Надыма (ЯНАО) Анатолий Иваницкий приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы жениться. Новоиспеченные молодожены расписались и сразу пошли в избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах, сообщили в правительстве региона. «Надымчанин Анатолий Иваницкий приехал в отпуск из зоны СВО с важной миссией — жениться на своей избраннице Марине. Дома ненадолго, но в день X сделал сразу два важных дела — заключил брак и проголосовал за своего кандидата», — написано в telegram-канале ведомства. Это не первый на Ямале случай, когда молодожены заключают брак на избирательном участке. Такие пары также были в Лабытнанги, Муравленко и Салехарде. В городах ЯНАО несколько пар молодоженов пошли голосовать на выборы президента РФ сразу после заключения семейного союза. Главы городов поздравили появившиеся семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...