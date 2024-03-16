Житель ЯНАО приехал с СВО, чтобы жениться и проголосовать на выборах

Житель Надыма (ЯНАО) Анатолий Иваницкий приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы жениться. Новоиспеченные молодожены расписались и сразу пошли в избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах, сообщили в правительстве региона.
«Надымчанин Анатолий Иваницкий приехал в отпуск из зоны СВО с важной миссией — жениться на своей избраннице Марине. Дома ненадолго, но в день X сделал сразу два важных дела — заключил брак и проголосовал за своего кандидата», — написано в telegram-канале ведомства.
Это не первый на Ямале случай, когда молодожены заключают брак на избирательном участке. Такие пары также были в Лабытнанги, Муравленко и Салехарде.
В городах ЯНАО несколько пар молодоженов пошли голосовать на выборы президента РФ сразу после заключения семейного союза. Главы городов поздравили появившиеся семьи.
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