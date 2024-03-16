Из-за Масленицы в Салехарде перекроют улицу. Скрин

17 марта 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Власти Салехарда просят с пониманием отнестись к перекрытию улицы в городе Фото: Сергей Леонов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) 17 марта будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств по улице Матросова. Это сделают из-за празднования Масленицы, сообщили в мэрии города. «Уважаемые жители и гости города! 17 марта в связи с празднованием Масленицы будет перекрыто движение всех транспортных средств», — написано в telegram-канале ведомства. Власти города просят отнестись к этому с пониманием. Также они советуют заранее планировать маршруты. В Надымском районе (ЯНАО) 17 марта на время проведения Масленицы тоже будет перекрыто движение на двух участках дороги. Мера продлится с 11:00 до 18:00. Фото: Администрация Салехарда Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) 17 марта будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств по улице Матросова. Это сделают из-за празднования Масленицы, сообщили в мэрии города. «Уважаемые жители и гости города! 17 марта в связи с празднованием Масленицы будет перекрыто движение всех транспортных средств», — написано в telegram-канале ведомства. Власти города просят отнестись к этому с пониманием. Также они советуют заранее планировать маршруты. В Надымском районе (ЯНАО) 17 марта на время проведения Масленицы тоже будет перекрыто движение на двух участках дороги. Мера продлится с 11:00 до 18:00.