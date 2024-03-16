В Салехарде (ЯНАО) 17 марта будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств по улице Матросова. Это сделают из-за празднования Масленицы, сообщили в мэрии города.
«Уважаемые жители и гости города! 17 марта в связи с празднованием Масленицы будет перекрыто движение всех транспортных средств», — написано в telegram-канале ведомства.
Власти города просят отнестись к этому с пониманием. Также они советуют заранее планировать маршруты.
В Надымском районе (ЯНАО) 17 марта на время проведения Масленицы тоже будет перекрыто движение на двух участках дороги. Мера продлится с 11:00 до 18:00.
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