16 марта 2024

Из-за Масленицы в Салехарде перекроют улицу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Оцепление Алого поля, ищут бомбу. Челябинск, перекрыли дорогу, лента ограждения
Власти Салехарда просят с пониманием отнестись к перекрытию улицы в городе Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 17 марта будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств по улице Матросова. Это сделают из-за празднования Масленицы, сообщили в мэрии города.

«Уважаемые жители и гости города! 17 марта в связи с празднованием Масленицы будет перекрыто движение всех транспортных средств», — написано в telegram-канале ведомства.

Власти города просят отнестись к этому с пониманием. Также они советуют заранее планировать маршруты.

В Надымском районе (ЯНАО) 17 марта на время проведения Масленицы тоже будет перекрыто движение на двух участках дороги. Мера продлится с 11:00 до 18:00.

Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) 17 марта будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств по улице Матросова. Это сделают из-за празднования Масленицы, сообщили в мэрии города. «Уважаемые жители и гости города! 17 марта в связи с празднованием Масленицы будет перекрыто движение всех транспортных средств», — написано в telegram-канале ведомства. Власти города просят отнестись к этому с пониманием. Также они советуют заранее планировать маршруты. В Надымском районе (ЯНАО) 17 марта на время проведения Масленицы тоже будет перекрыто движение на двух участках дороги. Мера продлится с 11:00 до 18:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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