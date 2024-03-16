Reuters: мятежные власти Нигера разорвали военное соглашение с США

17 марта 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло Пентагону находиться на их территории. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на военного Амаду Абдрамана. «Правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу министерства обороны находиться на территории страны», — говорится в сообщении. При этом о причинах такого решения со стороны властей Нигера не сообщается. Там уточнили, что США управляют базой беспилотников на севере Нигера. В декабре 2023 года власти Нигера опубликовали документ, согласно которому республика аннулирует военное сотрудничество с Евросоюзом, напоминает RT. Это объяснили тем, что такое решение позволит положить конец в обучении и поддержке в борьбе с терроризмом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло Пентагону находиться на их территории. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на военного Амаду Абдрамана. «Правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу министерства обороны находиться на территории страны», — говорится в сообщении. При этом о причинах такого решения со стороны властей Нигера не сообщается. Там уточнили, что США управляют базой беспилотников на севере Нигера. В декабре 2023 года власти Нигера опубликовали документ, согласно которому республика аннулирует военное сотрудничество с Евросоюзом, напоминает RT. Это объяснили тем, что такое решение позволит положить конец в обучении и поддержке в борьбе с терроризмом.