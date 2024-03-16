16 марта 2024

Reuters: мятежные власти Нигера разорвали военное соглашение с США

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Захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло Пентагону находиться на их территории. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на военного Амаду Абдрамана.

«Правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу министерства обороны находиться на территории страны», — говорится в сообщении. При этом о причинах такого решения со стороны властей Нигера не сообщается. Там уточнили, что США управляют базой беспилотников на севере Нигера.

В декабре 2023 года власти Нигера опубликовали документ, согласно которому республика аннулирует военное сотрудничество с Евросоюзом, напоминает RT. Это объяснили тем, что такое решение позволит положить конец в обучении и поддержке в борьбе с терроризмом.

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Захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло Пентагону находиться на их территории. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на военного Амаду Абдрамана. «Правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу министерства обороны находиться на территории страны», — говорится в сообщении. При этом о причинах такого решения со стороны властей Нигера не сообщается. Там уточнили, что США управляют базой беспилотников на севере Нигера. В декабре 2023 года власти Нигера опубликовали документ, согласно которому республика аннулирует военное сотрудничество с Евросоюзом, напоминает RT. Это объяснили тем, что такое решение позволит положить конец в обучении и поддержке в борьбе с терроризмом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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