16 марта 2024
15 марта 2024

Пермский избирком раскрыл топ-лидеров по явке на выборы среди округов

Лидерами по явке на выборах в Прикамье стали Губаха, Юсьва, Березовка и Кишерть
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В Прикамье обнародовали итоги явки после второго дня голосования Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Пермском крае по итогу второго дня голосования в число лидеров по явке избирателей на выборах президента РФ выбились Губахинский, Юсьвинский, Березовский, Кишертский и Бардымский округа. Такие данные опубликовала региональная избирательная комиссия (ИК).

«В Прикамье наибольшая явка зафиксирована в Губахинском (66,56%), Юсьвинском (63,56%), Березовском (62,77%), Кишертском (61,64%) и Бардымском (60,98%) округах», — написано на сайте избиркома. Цифры актуальны на 20:00 16 марта.

Менее активно голосуют жители Кунгура, Чайковского, Оханска, Нытвы, Лысьвы, Добрянки и Елово. Там уровень явки менее 50%. Краснокамская городская ИК отчиталась о 46,24% проголосовавших.

В конце второго дня явка на выборах президента в регионе составила 54,2%. Голос за понравившегося кандидата отдали 1 067 337 избирателей. Дистанционным форматом воспользовались 87% жителей Прикамья, из числа подавших соответствующие заявки. Выборы на территории проходят без нарушений.

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В Пермском крае по итогу второго дня голосования в число лидеров по явке избирателей на выборах президента РФ выбились Губахинский, Юсьвинский, Березовский, Кишертский и Бардымский округа. Такие данные опубликовала региональная избирательная комиссия (ИК). «В Прикамье наибольшая явка зафиксирована в Губахинском (66,56%), Юсьвинском (63,56%), Березовском (62,77%), Кишертском (61,64%) и Бардымском (60,98%) округах», — написано на сайте избиркома. Цифры актуальны на 20:00 16 марта. Менее активно голосуют жители Кунгура, Чайковского, Оханска, Нытвы, Лысьвы, Добрянки и Елово. Там уровень явки менее 50%. Краснокамская городская ИК отчиталась о 46,24% проголосовавших. В конце второго дня явка на выборах президента в регионе составила 54,2%. Голос за понравившегося кандидата отдали 1 067 337 избирателей. Дистанционным форматом воспользовались 87% жителей Прикамья, из числа подавших соответствующие заявки. Выборы на территории проходят без нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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