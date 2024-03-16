Происшествия Baza: жители Славянска-на-Кубани сообщили о взрывах 17 марта 2024 в 05:40 Размер текста - 17 + новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Славянске-на-Кубани. Вероятно, была атака беспилотников. На одном из местных заводов начался пожар, сообщает Baza в своем telegram-канале. «Есть как минимум один пострадавший — работник завода. Сейчас на территории завода начался пожар. На место выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала «Осторожно Новости», местный завод атаковала группа беспилотников. Часть дронов долетела до производства, после чего там начался пожар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Славянске-на-Кубани. Вероятно, была атака беспилотников. На одном из местных заводов начался пожар, сообщает Baza в своем telegram-канале. «Есть как минимум один пострадавший — работник завода. Сейчас на территории завода начался пожар. На место выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала «Осторожно Новости», местный завод атаковала группа беспилотников. Часть дронов долетела до производства, после чего там начался пожар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям