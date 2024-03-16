16 марта 2024

Baza: жители Славянска-на-Кубани сообщили о взрывах

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Славянске-на-Кубани. Вероятно, была атака беспилотников. На одном из местных заводов начался пожар, сообщает Baza в своем telegram-канале.

«Есть как минимум один пострадавший — работник завода. Сейчас на территории завода начался пожар. На место выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы», — говорится в сообщении.

По данным telegram-канала «Осторожно Новости», местный завод атаковала группа беспилотников. Часть дронов долетела до производства, после чего там начался пожар.

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Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Славянске-на-Кубани. Вероятно, была атака беспилотников. На одном из местных заводов начался пожар, сообщает Baza в своем telegram-канале. «Есть как минимум один пострадавший — работник завода. Сейчас на территории завода начался пожар. На место выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала «Осторожно Новости», местный завод атаковала группа беспилотников. Часть дронов долетела до производства, после чего там начался пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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