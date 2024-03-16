Baza: жители Славянска-на-Кубани сообщили о взрывах

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Славянске-на-Кубани. Вероятно, была атака беспилотников. На одном из местных заводов начался пожар, сообщает Baza в своем telegram-канале.
«Есть как минимум один пострадавший — работник завода. Сейчас на территории завода начался пожар. На место выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы», — говорится в сообщении.
По данным telegram-канала «Осторожно Новости», местный завод атаковала группа беспилотников. Часть дронов долетела до производства, после чего там начался пожар.
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