БПЛА Украины атаковал нефтяной завод в Краснодарском крае

Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ, беспилотники нейтрализованы. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар», —
Там уточнили, что сейчас к тушению пожара привлечено 83 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 14 единиц техники. Подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано.
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