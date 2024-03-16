16 марта 2024

БПЛА Украины атаковал нефтяной завод в Краснодарском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский нефтяной завод Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ, беспилотники нейтрализованы. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар», — говорится в сообщении штаба в telegram-канале.

Там уточнили, что сейчас к тушению пожара привлечено 83 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 14 единиц техники. Подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано.

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Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ, беспилотники нейтрализованы. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар», — говорится в сообщении штаба в telegram-канале. Там уточнили, что сейчас к тушению пожара привлечено 83 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 14 единиц техники. Подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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