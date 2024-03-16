Армия и оружие БПЛА Украины атаковал нефтяной завод в Краснодарском крае 17 марта 2024 в 06:12 Размер текста - 17 + Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский нефтяной завод Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ, беспилотники нейтрализованы. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар», — говорится в сообщении штаба в telegram-канале. Там уточнили, что сейчас к тушению пожара привлечено 83 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 14 единиц техники. Подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ, беспилотники нейтрализованы. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар», — говорится в сообщении штаба в telegram-канале. Там уточнили, что сейчас к тушению пожара привлечено 83 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 14 единиц техники. Подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям