16 марта 2024

В ЯНАО начался третий день голосования по выбору президента РФ

В ЯНАО 17 марта все избирательные участки открылись вовремя
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Выборы 2024. Избирательная комиссия в Госпитале Ветеранов Войн на Подлесной 6. Пермь, избирательная комиссия, избирательная урна, избирательный участок
В ЯНАО 17 марта открылись избирательные участки Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ЯНАО 17 марта открылись все избирательные участки. Начался третий день голосования по выборам президента РФ, сообщает региональный избирком.

«В ЯНАО по итогам двух дней голосования явка избирателей составила 82%. Сегодня, 17 марта избирательные участки начали работу в 8:00, избиратели могут отдать свой голос до 20:00», — сообщили в Избиркоме ЯНАО.

В округе работает 221 избирательный участок. URA.RU ведет онлайн-трансляцию об актуальных событиях в дни голосования.

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В ЯНАО 17 марта открылись все избирательные участки. Начался третий день голосования по выборам президента РФ, сообщает региональный избирком. «В ЯНАО по итогам двух дней голосования явка избирателей составила 82%. Сегодня, 17 марта избирательные участки начали работу в 8:00, избиратели могут отдать свой голос до 20:00», — сообщили в Избиркоме ЯНАО. В округе работает 221 избирательный участок. URA.RU ведет онлайн-трансляцию об актуальных событиях в дни голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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