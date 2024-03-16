В ЯНАО начался третий день голосования по выбору президента РФ

В ЯНАО 17 марта открылись избирательные участки
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В ЯНАО 17 марта открылись все избирательные участки. Начался третий день голосования по выборам президента РФ, сообщает региональный избирком.
«В ЯНАО по итогам двух дней голосования явка избирателей составила 82%. Сегодня, 17 марта избирательные участки начали работу в 8:00, избиратели могут отдать свой голос до 20:00», — сообщили в Избиркоме ЯНАО.
В округе работает 221 избирательный участок. URA.RU ведет онлайн-трансляцию об актуальных событиях в дни голосования.
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