Южная Осетия обсуждает возможное присоединение к России

Южная Осетия может присоединиться к России. Данный вопрос в настоящий момент обсуждается. Об этом заявил председатель парламента республики Алан Алборов.
«Все эти вопросы [о присоединении республики — прим. URA.RU] мы обсуждаем в тесной координации с РФ с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — сказал Алан Алборов в разговоре с РИА Новости. Он также подчеркнул, что территории проводят совместную внешнюю политику. Как только Южная Осетия окончательно определится с выбором о присоединении, республика тут же будет включена в состав РФ, подчеркнул Алборов.
Еще в 2023 году глава Южной Осетии Алан Гаглоев говорил о потенциальном присоединении к России. В этом же году российский президент Владимир Путин пообещал оказывать всевозможную поддержку региону.
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