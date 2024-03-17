Южная Осетия обсуждает возможное присоединение к России

Парламент Южной Осетии: республика обсуждает с Россией присоединение к стране
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XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, народные танцы, национальная одежда, кавказ, лезгинка, съезд кпрф, национальные костюмы, осетия, коммунисты, танцы
Россия и Южная Осетия продолжают сотрудничество друг с другом, отметил Алан Алборов Фото:

Южная Осетия может присоединиться к России. Данный вопрос в настоящий момент обсуждается. Об этом заявил председатель парламента республики Алан Алборов.

«Все эти вопросы [о присоединении республики — прим. URA.RU] мы обсуждаем в тесной координации с РФ с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — сказал Алан Алборов в разговоре с РИА Новости. Он также подчеркнул, что территории проводят совместную внешнюю политику. Как только Южная Осетия окончательно определится с выбором о присоединении, республика тут же будет включена в состав РФ, подчеркнул Алборов.

Еще в 2023 году глава Южной Осетии Алан Гаглоев говорил о потенциальном присоединении к России. В этом же году российский президент Владимир Путин пообещал оказывать всевозможную поддержку региону.

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Южная Осетия может присоединиться к России. Данный вопрос в настоящий момент обсуждается. Об этом заявил председатель парламента республики Алан Алборов. «Все эти вопросы [о присоединении республики — прим. URA.RU] мы обсуждаем в тесной координации с РФ с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — сказал Алан Алборов в разговоре с РИА Новости. Он также подчеркнул, что территории проводят совместную внешнюю политику. Как только Южная Осетия окончательно определится с выбором о присоединении, республика тут же будет включена в состав РФ, подчеркнул Алборов. Еще в 2023 году глава Южной Осетии Алан Гаглоев говорил о потенциальном присоединении к России. В этом же году российский президент Владимир Путин пообещал оказывать всевозможную поддержку региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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