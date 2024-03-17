Южная Осетия обсуждает возможное присоединение к России

Парламент Южной Осетии: республика обсуждает с Россией присоединение к стране

17 марта 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Россия и Южная Осетия продолжают сотрудничество друг с другом, отметил Алан Алборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Южная Осетия может присоединиться к России. Данный вопрос в настоящий момент обсуждается. Об этом заявил председатель парламента республики Алан Алборов. «Все эти вопросы [о присоединении республики — прим. URA.RU] мы обсуждаем в тесной координации с РФ с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — сказал Алан Алборов в разговоре с РИА Новости. Он также подчеркнул, что территории проводят совместную внешнюю политику. Как только Южная Осетия окончательно определится с выбором о присоединении, республика тут же будет включена в состав РФ, подчеркнул Алборов. Еще в 2023 году глава Южной Осетии Алан Гаглоев говорил о потенциальном присоединении к России. В этом же году российский президент Владимир Путин пообещал оказывать всевозможную поддержку региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Южная Осетия может присоединиться к России. Данный вопрос в настоящий момент обсуждается. Об этом заявил председатель парламента республики Алан Алборов. «Все эти вопросы [о присоединении республики — прим. URA.RU] мы обсуждаем в тесной координации с РФ с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — сказал Алан Алборов в разговоре с РИА Новости. Он также подчеркнул, что территории проводят совместную внешнюю политику. Как только Южная Осетия окончательно определится с выбором о присоединении, республика тут же будет включена в состав РФ, подчеркнул Алборов. Еще в 2023 году глава Южной Осетии Алан Гаглоев говорил о потенциальном присоединении к России. В этом же году российский президент Владимир Путин пообещал оказывать всевозможную поддержку региону.