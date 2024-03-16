16 марта 2024

В ХМАО обвалились цены на квартиры-студии

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, многоэтажка, недвижимость, ипотека, жилье, новостройка
В Сургуте и Нижневартовске стоимость студий упала более чем на 24% Фото:

В Сургуте (ХМАО) с февраля 2024 года резко упала стоимость квартир-студий на вторичном рынке недвижимости. За последний месяц цена снизилась более чем на 24%. Такие данные сообщают аналитики Restate.

«В начале марта средняя стоимость квартир-студий на вторичном рынке снизилась на 24,2%. В Сургуте цена за квадратный метр составляет около 100 тысяч рублей. Месяцем ранее стоимость достигала почти 120 тысяч», — следует из статистики сервиса.

Резкое падение цен на студии произошло также в Нижневартовске. За последний месяц стоимость небольших квартир снизилась на 24,1%. На 7 марта 2024 года средняя цена за квадратный метр составила 94,4 тысячи рублей, а в начале февраля этот показатель доходил до 117 тысяч.

Тенденция к снижению цен наблюдается и в Нефтеюганске. Здесь за последний месяц цены на квартиры-студии снизились почти на 2%. Средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 114,6 тысячи рублей.

По прогнозам риелторов, снижение стоимости недвижимости в начале 2024 года в ХМАО может достигать 10-15%. Это отразится как на ценах на вторичном рынке, так и на новостройках. Эксперты связывают тенденцию с отсутствием резких изменений по кредитным ставкам.

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В Сургуте (ХМАО) с февраля 2024 года резко упала стоимость квартир-студий на вторичном рынке недвижимости. За последний месяц цена снизилась более чем на 24%. Такие данные сообщают аналитики Restate. «В начале марта средняя стоимость квартир-студий на вторичном рынке снизилась на 24,2%. В Сургуте цена за квадратный метр составляет около 100 тысяч рублей. Месяцем ранее стоимость достигала почти 120 тысяч», — следует из статистики сервиса. Резкое падение цен на студии произошло также в Нижневартовске. За последний месяц стоимость небольших квартир снизилась на 24,1%. На 7 марта 2024 года средняя цена за квадратный метр составила 94,4 тысячи рублей, а в начале февраля этот показатель доходил до 117 тысяч. Тенденция к снижению цен наблюдается и в Нефтеюганске. Здесь за последний месяц цены на квартиры-студии снизились почти на 2%. Средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 114,6 тысячи рублей. По прогнозам риелторов, снижение стоимости недвижимости в начале 2024 года в ХМАО может достигать 10-15%. Это отразится как на ценах на вторичном рынке, так и на новостройках. Эксперты связывают тенденцию с отсутствием резких изменений по кредитным ставкам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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