Политика Выборы Мужчина из ХМАО не поверил, когда выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Видео Очередную квартиру на викторине «Достижения Югры» выиграл житель Покачей 17 марта 2024 в 10:24 Размер текста - 17 + Югорчанин не поверил, когда выиграл квартиру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Денис Толочко из Покачей (ХМАО) выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Поначалу мужчина даже не поверил своим глазам, когда увидел СМС о выигрыше и посчитал это шуткой, передает telegram-канал «Югра Z официально». «[Я] в шоке. Думал, что это прикол какой-то, СМС пришла [о выигрыше]. Не ожидал. Вообще, очень рад, счастлив», — поделился впечатлениями югорчанин. У мужчины подрастают дети и квартира, скорее всего, останется им, отметил Денис Толочко. Ранее URA.RU рассказывало, сколько ценных подарков выиграли жители ХМАО за два дня викторины. Югорчане получили уже 17 квартир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Денис Толочко из Покачей (ХМАО) выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Поначалу мужчина даже не поверил своим глазам, когда увидел СМС о выигрыше и посчитал это шуткой, передает telegram-канал «Югра Z официально». «[Я] в шоке. Думал, что это прикол какой-то, СМС пришла [о выигрыше]. Не ожидал. Вообще, очень рад, счастлив», — поделился впечатлениями югорчанин. У мужчины подрастают дети и квартира, скорее всего, останется им, отметил Денис Толочко. Ранее URA.RU рассказывало, сколько ценных подарков выиграли жители ХМАО за два дня викторины. Югорчане получили уже 17 квартир. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям