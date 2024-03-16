16 марта 2024

Мужчина из ХМАО не поверил, когда выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Видео

Очередную квартиру на викторине «Достижения Югры» выиграл житель Покачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин не поверил, когда выиграл квартиру Фото:
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Денис Толочко из Покачей (ХМАО) выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Поначалу мужчина даже не поверил своим глазам, когда увидел СМС о выигрыше и посчитал это шуткой, передает telegram-канал «Югра Z официально».

«[Я] в шоке. Думал, что это прикол какой-то, СМС пришла [о выигрыше]. Не ожидал. Вообще, очень рад, счастлив», — поделился впечатлениями югорчанин. У мужчины подрастают дети и квартира, скорее всего, останется им, отметил Денис Толочко.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько ценных подарков выиграли жители ХМАО за два дня викторины. Югорчане получили уже 17 квартир.

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Денис Толочко из Покачей (ХМАО) выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Поначалу мужчина даже не поверил своим глазам, когда увидел СМС о выигрыше и посчитал это шуткой, передает telegram-канал «Югра Z официально». «[Я] в шоке. Думал, что это прикол какой-то, СМС пришла [о выигрыше]. Не ожидал. Вообще, очень рад, счастлив», — поделился впечатлениями югорчанин. У мужчины подрастают дети и квартира, скорее всего, останется им, отметил Денис Толочко. Ранее URA.RU рассказывало, сколько ценных подарков выиграли жители ХМАО за два дня викторины. Югорчане получили уже 17 квартир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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