Югорчанин не поверил, когда выиграл квартиру
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Денис Толочко из Покачей (ХМАО) выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Поначалу мужчина даже не поверил своим глазам, когда увидел СМС о выигрыше и посчитал это шуткой, передает telegram-канал «Югра Z официально».
«[Я] в шоке. Думал, что это прикол какой-то, СМС пришла [о выигрыше]. Не ожидал. Вообще, очень рад, счастлив», — поделился впечатлениями югорчанин. У мужчины подрастают дети и квартира, скорее всего, останется им, отметил Денис Толочко.
Ранее URA.RU рассказывало, сколько ценных подарков выиграли жители ХМАО за два дня викторины. Югорчане получили уже 17 квартир.
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