16 марта 2024

В избиркоме ЯНАО сообщили о явке избирателей

Избирком ЯНАО озвучил цифры по явке избирателей 17 марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соглашение избиркомов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области по выборам губернатора ТО. Тюмень, гиберт андрей
Озвучены результаты явки в ЯНАО на 10 часов 16 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

По данным на 10 утра 17 марта в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 84% ямальцев — более 315 тыс. человек. На дому проголосовали 10 488 человек, сообщил глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.

«Еще раз попросил своих коллег рекомендовать избирателям писать заявления, чтобы участковые комиссии приезжали к ним домой», — сказал Гиберт. Упомянул он об ухудшении погоды.

Лидирует по активности избирателей Красноселькупский район — явка в нем составила 93,32% населения. На последней строчке город Новый Уренгой — в нем проголосовало 78%.

Сегодня финальный день голосования на выборах президента РФ. Вечером 17 марта станут известны итоги явки населения на избирательные участки, тогда же появятся предварительные результаты голосования по данным анонимных опросов избирателей. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По данным на 10 утра 17 марта в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 84% ямальцев — более 315 тыс. человек. На дому проголосовали 10 488 человек, сообщил глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт. «Еще раз попросил своих коллег рекомендовать избирателям писать заявления, чтобы участковые комиссии приезжали к ним домой», — сказал Гиберт. Упомянул он об ухудшении погоды. Лидирует по активности избирателей Красноселькупский район — явка в нем составила 93,32% населения. На последней строчке город Новый Уренгой — в нем проголосовало 78%. Сегодня финальный день голосования на выборах президента РФ. Вечером 17 марта станут известны итоги явки населения на избирательные участки, тогда же появятся предварительные результаты голосования по данным анонимных опросов избирателей. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...