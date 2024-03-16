В избиркоме ЯНАО сообщили о явке избирателей

Избирком ЯНАО озвучил цифры по явке избирателей 17 марта

17 марта 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Озвучены результаты явки в ЯНАО на 10 часов 16 марта Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году По данным на 10 утра 17 марта в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 84% ямальцев — более 315 тыс. человек. На дому проголосовали 10 488 человек, сообщил глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт. «Еще раз попросил своих коллег рекомендовать избирателям писать заявления, чтобы участковые комиссии приезжали к ним домой», — сказал Гиберт. Упомянул он об ухудшении погоды. Лидирует по активности избирателей Красноселькупский район — явка в нем составила 93,32% населения. На последней строчке город Новый Уренгой — в нем проголосовало 78%. Сегодня финальный день голосования на выборах президента РФ. Вечером 17 марта станут известны итоги явки населения на избирательные участки, тогда же появятся предварительные результаты голосования по данным анонимных опросов избирателей. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным на 10 утра 17 марта в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 84% ямальцев — более 315 тыс. человек. На дому проголосовали 10 488 человек, сообщил глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт. «Еще раз попросил своих коллег рекомендовать избирателям писать заявления, чтобы участковые комиссии приезжали к ним домой», — сказал Гиберт. Упомянул он об ухудшении погоды. Лидирует по активности избирателей Красноселькупский район — явка в нем составила 93,32% населения. На последней строчке город Новый Уренгой — в нем проголосовало 78%. Сегодня финальный день голосования на выборах президента РФ. Вечером 17 марта станут известны итоги явки населения на избирательные участки, тогда же появятся предварительные результаты голосования по данным анонимных опросов избирателей. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.