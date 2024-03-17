ВСУ обстреляли Белгородскую область «Вампирами» и «Ураганами»

Вооруженные силы Украины пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire и «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и трех снарядов реактивной системы залпового огня „Ураган“», — говорится в сообщении. Уточняется, что все воздушные цели были уничтожены системами ПВО.
ВСУ уже пятый день подряд атакуют российские территории. Только в ночь и утром 18 марта противовоздушная оборона сбила 35 беспилотников ВСУ над субъектами РФ.
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