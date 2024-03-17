ВСУ обстреляли Белгородскую область «Вампирами» и «Ураганами»

17 марта 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

ПВО отразила атаки на Белгородскую область, сообщили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire и «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны России. «Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и трех снарядов реактивной системы залпового огня „Ураган“», — говорится в сообщении. Уточняется, что все воздушные цели были уничтожены системами ПВО. ВСУ уже пятый день подряд атакуют российские территории. Только в ночь и утром 18 марта противовоздушная оборона сбила 35 беспилотников ВСУ над субъектами РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire и «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны России. «Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и трех снарядов реактивной системы залпового огня „Ураган“», — говорится в сообщении. Уточняется, что все воздушные цели были уничтожены системами ПВО. ВСУ уже пятый день подряд атакуют российские территории. Только в ночь и утром 18 марта противовоздушная оборона сбила 35 беспилотников ВСУ над субъектами РФ.