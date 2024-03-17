ВСУ обстреляли Белгородскую область «Вампирами» и «Ураганами»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво,  stock
ПВО отразила атаки на Белгородскую область, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire и «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и трех снарядов реактивной системы залпового огня „Ураган“», — говорится в сообщении. Уточняется, что все воздушные цели были уничтожены системами ПВО.

ВСУ уже пятый день подряд атакуют российские территории. Только в ночь и утром 18 марта противовоздушная оборона сбила 35 беспилотников ВСУ над субъектами РФ.

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Вооруженные силы Украины пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire и «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны России. «Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и трех снарядов реактивной системы залпового огня „Ураган“», — говорится в сообщении. Уточняется, что все воздушные цели были уничтожены системами ПВО. ВСУ уже пятый день подряд атакуют российские территории. Только в ночь и утром 18 марта противовоздушная оборона сбила 35 беспилотников ВСУ над субъектами РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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