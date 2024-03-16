16 марта 2024

В Челябинске в день выборов злоумышленники включили в ТРК «Космос» гимн Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация в ТРК Куба. Челябинск, эвакуация, трк куба
Гимн враждебного государства играл около часа (фото из архива) Фото:

В Челябинске в ТРК «Космос» взломали электронную систему подсчетов посетителей и включили гимн Украины. Об этом сообщил директор ТРК Андрей Алексеев.

«Инцидент в ТРК „Космос“ произошел 16 марта, во второй день голосования. Гимн Украины почти час играл в торговом центре. Директор торгово-развлекательного комплекса Алексеев объяснил, что неизвестные хакеры взломали систему подсчета посетителей ТРК», — сообщает сайт «74.ру».

Алексеев признался, что для ТРК стало открытием, что внутри счетчиков стоит динамик, поскольку задача системы считать, а не играть музыку. По этой причине сотрудники ТРК не сразу смогли определить, откуда раздается гимн Украины. Руководство ТРК по данному факту обратилось в правоохранительные органы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в ТРК «Космос» взломали электронную систему подсчетов посетителей и включили гимн Украины. Об этом сообщил директор ТРК Андрей Алексеев. «Инцидент в ТРК „Космос“ произошел 16 марта, во второй день голосования. Гимн Украины почти час играл в торговом центре. Директор торгово-развлекательного комплекса Алексеев объяснил, что неизвестные хакеры взломали систему подсчета посетителей ТРК», — сообщает сайт «74.ру». Алексеев признался, что для ТРК стало открытием, что внутри счетчиков стоит динамик, поскольку задача системы считать, а не играть музыку. По этой причине сотрудники ТРК не сразу смогли определить, откуда раздается гимн Украины. Руководство ТРК по данному факту обратилось в правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...