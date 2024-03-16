В Челябинске в день выборов злоумышленники включили в ТРК «Космос» гимн Украины

17 марта 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Гимн враждебного государства играл около часа (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в ТРК «Космос» взломали электронную систему подсчетов посетителей и включили гимн Украины. Об этом сообщил директор ТРК Андрей Алексеев. «Инцидент в ТРК „Космос“ произошел 16 марта, во второй день голосования. Гимн Украины почти час играл в торговом центре. Директор торгово-развлекательного комплекса Алексеев объяснил, что неизвестные хакеры взломали систему подсчета посетителей ТРК», — сообщает сайт «74.ру». Алексеев признался, что для ТРК стало открытием, что внутри счетчиков стоит динамик, поскольку задача системы считать, а не играть музыку. По этой причине сотрудники ТРК не сразу смогли определить, откуда раздается гимн Украины. Руководство ТРК по данному факту обратилось в правоохранительные органы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ТРК «Космос» взломали электронную систему подсчетов посетителей и включили гимн Украины. Об этом сообщил директор ТРК Андрей Алексеев. «Инцидент в ТРК „Космос“ произошел 16 марта, во второй день голосования. Гимн Украины почти час играл в торговом центре. Директор торгово-развлекательного комплекса Алексеев объяснил, что неизвестные хакеры взломали систему подсчета посетителей ТРК», — сообщает сайт «74.ру». Алексеев признался, что для ТРК стало открытием, что внутри счетчиков стоит динамик, поскольку задача системы считать, а не играть музыку. По этой причине сотрудники ТРК не сразу смогли определить, откуда раздается гимн Украины. Руководство ТРК по данному факту обратилось в правоохранительные органы.