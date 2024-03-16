16 марта 2024

Поэт из ХМАО посвятил стихи выборам президента РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Тюмень, стихи, рукопись
Поэт из ХМАО Алексей Ратушный прочитал на избирательном участке стихи, посвященные выборам Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Алексей Ратушный, известный в Урае (ХМАО) поэт и писатель посвятил стихи выборам президента России. Свое произведение он прочитал перед членами комиссии на избирательном участке №119, передает telegram-канал «Урай. Официально».

«Урайца так вдохновляет тема выборов Президента России, что он посвятил ей несколько своих стихотворений. Одно из них поэт прочел сразу после того, как исполнил свой гражданский долг. Тем самым порадовал членов избирательной комиссии и горожан», — пишет «Урай. Официально».

Ранее URA.RU писало, что мужчина из Покачей (ХМАО) выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Югорчанин Денис Толочко поначалу даже не поверил, когда увидел СМС о выигрыше.

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Алексей Ратушный, известный в Урае (ХМАО) поэт и писатель посвятил стихи выборам президента России. Свое произведение он прочитал перед членами комиссии на избирательном участке №119, передает telegram-канал «Урай. Официально». «Урайца так вдохновляет тема выборов Президента России, что он посвятил ей несколько своих стихотворений. Одно из них поэт прочел сразу после того, как исполнил свой гражданский долг. Тем самым порадовал членов избирательной комиссии и горожан», — пишет «Урай. Официально». Ранее URA.RU писало, что мужчина из Покачей (ХМАО) выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Югорчанин Денис Толочко поначалу даже не поверил, когда увидел СМС о выигрыше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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