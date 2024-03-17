Baza: в Белгороде из-за атаки ВСУ погиб ребенок

В Белгороде, при попадании снаряда в частный дом, погиб ребенок. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«По предварительным данным, ребенок погиб в результате попадания снаряда в частный дом на Зареченской улице в Белгороде», — передает telegram-канал. Уточняется, что 44-летний мужчина получил ранения. Его доставили в больницу с ожогами и травмой головы.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire и «Ураган». Позже в СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что один из снарядов попал в частный дом.
Обновлено в 09:58 по мск:
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил смерть подростка. По его словам, из-за попадания снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка.
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