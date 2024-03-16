Митрополит Кульберг увидел особый смысл в патриотичном рассвете в дни выборов. Фото

17 марта 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Митрополит Евгений поделился фотографией рассвета в Верхотурье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхотурье (Свердловская область) небо на рассвете окрасилось в цвета российского флага. Фотографией, сделанной еще 15 марта, поделился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг у себя в соцсетях. Он отметил, что Господь через природу напоминает гражданам о начале судьбоносных выборов. «Как минимум — невероятно красивый рассвет в древнем Верхотурье. В небе Российский трехцветный стяг. А еще 15 марта — день начала судьбоносных выборов в России. И Сам Господь через природу напоминает нам об этом», — написал митрополит в своем telegram-канале. Восьмые выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. В понедельник, 18 марта, станут известны результаты кандидатов на высшую должность в стране. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). О том, как проходят выборы в Свердловской области, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Фото: telegram-канал «Митрополит Евгений, Екатеринбургский и Верхотурский» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхотурье (Свердловская область) небо на рассвете окрасилось в цвета российского флага. Фотографией, сделанной еще 15 марта, поделился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг у себя в соцсетях. Он отметил, что Господь через природу напоминает гражданам о начале судьбоносных выборов. «Как минимум — невероятно красивый рассвет в древнем Верхотурье. В небе Российский трехцветный стяг. А еще 15 марта — день начала судьбоносных выборов в России. И Сам Господь через природу напоминает нам об этом», — написал митрополит в своем telegram-канале. Восьмые выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. В понедельник, 18 марта, станут известны результаты кандидатов на высшую должность в стране. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). О том, как проходят выборы в Свердловской области, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.