16 марта 2024

Митрополит Кульберг увидел особый смысл в патриотичном рассвете в дни выборов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Эдуардом Худяковым. Екатеринбург, кульберг алексей, митрополит евгений
Митрополит Евгений поделился фотографией рассвета в Верхотурье Фото:

В Верхотурье (Свердловская область) небо на рассвете окрасилось в цвета российского флага. Фотографией, сделанной еще 15 марта, поделился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг у себя в соцсетях. Он отметил, что Господь через природу напоминает гражданам о начале судьбоносных выборов.

«Как минимум — невероятно красивый рассвет в древнем Верхотурье. В небе Российский трехцветный стяг. А еще 15 марта — день начала судьбоносных выборов в России. И Сам Господь через природу напоминает нам об этом», — написал митрополит в своем telegram-канале.

Восьмые выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. В понедельник, 18 марта, станут известны результаты кандидатов на высшую должность в стране. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). О том, как проходят выборы в Свердловской области, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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В Верхотурье (Свердловская область) небо на рассвете окрасилось в цвета российского флага. Фотографией, сделанной еще 15 марта, поделился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг у себя в соцсетях. Он отметил, что Господь через природу напоминает гражданам о начале судьбоносных выборов. «Как минимум — невероятно красивый рассвет в древнем Верхотурье. В небе Российский трехцветный стяг. А еще 15 марта — день начала судьбоносных выборов в России. И Сам Господь через природу напоминает нам об этом», — написал митрополит в своем telegram-канале. Восьмые выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. В понедельник, 18 марта, станут известны результаты кандидатов на высшую должность в стране. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). О том, как проходят выборы в Свердловской области, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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