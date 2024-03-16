Явка на выборы в ЯНАО превысила предвыборные ожидания

За 8 часов до конца выборов президента РФ в регионе проголосовало 87,07% избирателей. Ямал преодолел прогнозируемый результат в 86% голосов. Избирком ЯНАО обнародовал итоги по явке на 12:00 17 марта.
По всему округу свои голоса за будущего президента отдали более 326,5 тыс. человек. Всего, по официальным данным избиркома на 1 января 2024 года, на Ямале насчитывается 352 364 избрателей.
Председатель окружной избирательной комиссии Андрей Гиберт рекомендует ямальцам пользоваться возможностью голосования на дому — к настоящему времени сотрудники участковых комиссий отработали около 10,5 тыс. обращений от граждан, не имеющих возможности прийти участок.
Избирком ЯНАО также будет озвучивать промежуточные результаты явки на 3 часа дня и на 6 часов вечера. URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию о ходе голосования в регионе. Ранее агентство сообщало, что, по итогам двух дней выборов, ЯНАО получил шанс преодолеть исторический максимум по явке избирателей
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