Явка на выборы в ЯНАО превысила предвыборные ожидания

Избирком ЯНАО озвучил последние данные по явке

17 марта 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Явка в ЯНАО перебила ожидания избиркома Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году За 8 часов до конца выборов президента РФ в регионе проголосовало 87,07% избирателей. Ямал преодолел прогнозируемый результат в 86% голосов. Избирком ЯНАО обнародовал итоги по явке на 12:00 17 марта. По всему округу свои голоса за будущего президента отдали более 326,5 тыс. человек. Всего, по официальным данным избиркома на 1 января 2024 года, на Ямале насчитывается 352 364 избрателей. Председатель окружной избирательной комиссии Андрей Гиберт рекомендует ямальцам пользоваться возможностью голосования на дому — к настоящему времени сотрудники участковых комиссий отработали около 10,5 тыс. обращений от граждан, не имеющих возможности прийти участок. Избирком ЯНАО также будет озвучивать промежуточные результаты явки на 3 часа дня и на 6 часов вечера. URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию о ходе голосования в регионе. Ранее агентство сообщало, что, по итогам двух дней выборов, ЯНАО получил шанс преодолеть исторический максимум по явке избирателей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За 8 часов до конца выборов президента РФ в регионе проголосовало 87,07% избирателей. Ямал преодолел прогнозируемый результат в 86% голосов. Избирком ЯНАО обнародовал итоги по явке на 12:00 17 марта. По всему округу свои голоса за будущего президента отдали более 326,5 тыс. человек. Всего, по официальным данным избиркома на 1 января 2024 года, на Ямале насчитывается 352 364 избрателей. Председатель окружной избирательной комиссии Андрей Гиберт рекомендует ямальцам пользоваться возможностью голосования на дому — к настоящему времени сотрудники участковых комиссий отработали около 10,5 тыс. обращений от граждан, не имеющих возможности прийти участок. Избирком ЯНАО также будет озвучивать промежуточные результаты явки на 3 часа дня и на 6 часов вечера. URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию о ходе голосования в регионе. Ранее агентство сообщало, что, по итогам двух дней выборов, ЯНАО получил шанс преодолеть исторический максимум по явке избирателей