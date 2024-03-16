16 марта 2024

Явка на выборы в ЯНАО превысила предвыборные ожидания

Избирком ЯНАО озвучил последние данные по явке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избирательный участок. Тюмень , выборы, выборы 2024, голосовпние
Явка в ЯНАО перебила ожидания избиркома Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

За 8 часов до конца выборов президента РФ в регионе проголосовало 87,07% избирателей. Ямал преодолел прогнозируемый результат в 86% голосов. Избирком ЯНАО обнародовал итоги по явке на 12:00 17 марта.

По всему округу свои голоса за будущего президента отдали более 326,5 тыс. человек. Всего, по официальным данным избиркома на 1 января 2024 года, на Ямале насчитывается 352 364 избрателей.

Председатель окружной избирательной комиссии Андрей Гиберт рекомендует ямальцам пользоваться возможностью голосования на дому — к настоящему времени сотрудники участковых комиссий отработали около 10,5 тыс. обращений от граждан, не имеющих возможности прийти участок.

Избирком ЯНАО также будет озвучивать промежуточные результаты явки на 3 часа дня и на 6 часов вечера. URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию о ходе голосования в регионе. Ранее агентство сообщало, что, по итогам двух дней выборов, ЯНАО получил шанс преодолеть исторический максимум по явке избирателей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За 8 часов до конца выборов президента РФ в регионе проголосовало 87,07% избирателей. Ямал преодолел прогнозируемый результат в 86% голосов. Избирком ЯНАО обнародовал итоги по явке на 12:00 17 марта. По всему округу свои голоса за будущего президента отдали более 326,5 тыс. человек. Всего, по официальным данным избиркома на 1 января 2024 года, на Ямале насчитывается 352 364 избрателей. Председатель окружной избирательной комиссии Андрей Гиберт рекомендует ямальцам пользоваться возможностью голосования на дому — к настоящему времени сотрудники участковых комиссий отработали около 10,5 тыс. обращений от граждан, не имеющих возможности прийти участок. Избирком ЯНАО также будет озвучивать промежуточные результаты явки на 3 часа дня и на 6 часов вечера. URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию о ходе голосования в регионе. Ранее агентство сообщало, что, по итогам двух дней выборов, ЯНАО получил шанс преодолеть исторический максимум по явке избирателей
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...