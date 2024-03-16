Явка на выборах в ЯНАО приближается к 90% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО завершился второй день голосования на выборах президента РФ. Явка в регионе к закрытию участков в 20:00 составила 82,38% — свои голоса за будущего главу государства отдали 309 111 ямальцев. Еще до старта голосования ямальский избирком прогнозировал явку в 86% — сегодняшние цифры позволяют рассчитывать на более высокие результаты.

Планку в 90% голосов удалось преодолеть Красноселькупскому и Тазовскому районам. В пятерку лидеров также входят Ямальский, Шурышкарский и Пуровский муниципалитеты. Пересечь отметку в 80% явки пока не удалось Приуральскому району (79,73%) и городу Новый Уренгой (76,83%). В лидерах рейтинга преимущественно находятся районы с большим количеством отдаленных и труднодоступных территорий, население которых отдавало предпочтение досрочному голосованию.

«Следует понимать, что большую часть явки, особенно в Тазовском и Ямальском районах обеспечивает досрочное голосование. Эффекта досрочки у большинства других субъектов нет. К примеру в другой северной стране — в Финляндии на досрочке буквально недавно еще до начала выборов проголосовало 44% населения. Для северных регионов во всем мире досрочка является вещью абсолютно нормальной, актуальной», — рассказал политолог и член ОП ЯНАО Евгений Забродин, выступая перед журналистами.

Динамика голосования избирательного процесса в регионе в сравнении с первым днем заметно снизилась. 15 марта на выборы вышло более половины жителей ЯНАО, тогда как на второй день — немногим менее четверти.

Ямал прибавил еще 24.22% к общему результату явки по региону.

Собеседники агентства связывают падение активности с непредсказуемой погодой и исторической памятью голосования по воскресениям.

«Погода в округе меняется непредсказуемым образом, неслучайно председатель избиркома Гиберт на каждом брифинге призывает население голосовать на дому — некоторые действительно затягивают с походом на участок, ожидая улучшения погоды к последнему дню. Кроме того, трехдневное голосование для многих в новинку, люди привыкли ходить на выборы в воскресенье — поэтому завтра в регионе ждут прохождение 90-процентого порога проголосовавших», — рассказал агентству источник.

Ранее URA.RU рассказывало, что Ямал уже в первый день завил себя лучшим по явке среди регионов УрФО. По официальным данным ЦИК РФ, ЯНАО также входит в десятку лидеров по общероссийской статистике. Власти региона уже получили более чем благоприятный результат. Последний день голосования покажет, удалось ли ямальским главам мобилизовать население на побитие собственных рекордов