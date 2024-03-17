Харитонов проголосовал на президентских выборах. Видео

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Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов. Екатеринбург, харитонов николай
Николай Харитонов проголосовал в традиционном формате Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах президента России. Он сделал это в традиционном формате.

Политик опустил бюллетень в урну на избирательном участке. «Сегодня заключительный день выборов. Призываю всех прийти и сделать свой выбор», — заявил Николай Харитонов. Его слова приводит telegram-канал РЕН ТВ.

Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, на 9:28 по мск очная явка на голосование по стране составляет 60,03%.

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Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах президента России. Он сделал это в традиционном формате. Политик опустил бюллетень в урну на избирательном участке. «Сегодня заключительный день выборов. Призываю всех прийти и сделать свой выбор», — заявил Николай Харитонов. Его слова приводит telegram-канал РЕН ТВ. Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, на 9:28 по мск очная явка на голосование по стране составляет 60,03%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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