Харитонов проголосовал на президентских выборах. Видео

17 марта 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Николай Харитонов проголосовал в традиционном формате Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах президента России. Он сделал это в традиционном формате. Политик опустил бюллетень в урну на избирательном участке. «Сегодня заключительный день выборов. Призываю всех прийти и сделать свой выбор», — заявил Николай Харитонов. Его слова приводит telegram-канал РЕН ТВ. Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, на 9:28 по мск очная явка на голосование по стране составляет 60,03%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах президента России. Он сделал это в традиционном формате. Политик опустил бюллетень в урну на избирательном участке. «Сегодня заключительный день выборов. Призываю всех прийти и сделать свой выбор», — заявил Николай Харитонов. Его слова приводит telegram-канал РЕН ТВ. Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, на 9:28 по мск очная явка на голосование по стране составляет 60,03%.