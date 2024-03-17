Николай Харитонов проголосовал в традиционном формате
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах президента России. Он сделал это в традиционном формате.
Политик опустил бюллетень в урну на избирательном участке. «Сегодня заключительный день выборов. Призываю всех прийти и сделать свой выбор», — заявил Николай Харитонов. Его слова приводит telegram-канал РЕН ТВ.
Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, на 9:28 по мск очная явка на голосование по стране составляет 60,03%.
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