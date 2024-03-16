16 марта 2024
15 марта 2024

На пермской эспланаде начались масленичные гуляния. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица на Эспланаде. Пермь
Масленичные гуляния проходят в Перми Фото:

На эспланаде в Перми начались празднования Масленицы. 17 марта на площадке работает ярмарка, проводятся театрализованные шоу, а хедлайнером мероприятия станет Денис Клявер, концерт которого начнется в 18:00, рассказывает корреспондент URA.RU, который находится на эспланаде.

«На эспланаде собираются жители и гости города. Тут открыт ярмарочный городок, который будет работать все время праздника. На площадке должны пройти состязания, театрализованные шоу. Вечером, в 18:00, начнет выступать хедлайнер праздника Денис Клявер», — рассказывает корреспондент.

Гости праздника смогут принять участие в традиционных русских играх: бой мешками, калечина-малечина, тяни-толкай, петушиные бои и перетягивание каната. Также можно будет примерить атрибуты традиционных русских костюмов, порубить тяпкой капусту в корыте и распилить дрова на «козле».

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На эспланаде в Перми начались празднования Масленицы. 17 марта на площадке работает ярмарка, проводятся театрализованные шоу, а хедлайнером мероприятия станет Денис Клявер, концерт которого начнется в 18:00, рассказывает корреспондент URA.RU, который находится на эспланаде. «На эспланаде собираются жители и гости города. Тут открыт ярмарочный городок, который будет работать все время праздника. На площадке должны пройти состязания, театрализованные шоу. Вечером, в 18:00, начнет выступать хедлайнер праздника Денис Клявер», — рассказывает корреспондент. Гости праздника смогут принять участие в традиционных русских играх: бой мешками, калечина-малечина, тяни-толкай, петушиные бои и перетягивание каната. Также можно будет примерить атрибуты традиционных русских костюмов, порубить тяпкой капусту в корыте и распилить дрова на «козле».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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