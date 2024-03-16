На эспланаде в Перми начались празднования Масленицы. 17 марта на площадке работает ярмарка, проводятся театрализованные шоу, а хедлайнером мероприятия станет Денис Клявер, концерт которого начнется в 18:00, рассказывает корреспондент URA.RU, который находится на эспланаде.
«На эспланаде собираются жители и гости города. Тут открыт ярмарочный городок, который будет работать все время праздника. На площадке должны пройти состязания, театрализованные шоу. Вечером, в 18:00, начнет выступать хедлайнер праздника Денис Клявер», — рассказывает корреспондент.
Гости праздника смогут принять участие в традиционных русских играх: бой мешками, калечина-малечина, тяни-толкай, петушиные бои и перетягивание каната. Также можно будет примерить атрибуты традиционных русских костюмов, порубить тяпкой капусту в корыте и распилить дрова на «козле».
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