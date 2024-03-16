16 марта 2024

В выборах президента к 12:00 17 марта приняло участие 62,5% пермяков. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Предвыборные плакаты кандидатов в президенты России. Пермь, урна для голосования
Избиратели активно голосуют с первого дня Фото:

По данным на 12:00 17 марта с учетом ДЭГ явка в Пермском крае составила 62,5%. Участие в выборах приняли 1 229 669 жителей региона, сообщает крайизбирком в своем telegram-канале.

«По состоянию на 12:00 средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 62,5% или 1 229 669 избирателей. Все комиссии организуют процесс голосования в соответствии с требованиями законодательства», — говорится в сообщении. Жалоб в комиссии не поступало, нарушений на зафиксировано.

В Перми в выборах приняли участие 60,2% или 469 821 избиратель. Лидеры в разрезе муниципалитетов остаются прежними — Губаха (73,29%), Частые (70,93%), Юсьва (69,59%).

К 10:00 17 марта на участки пришли 57,4% избирателей. К концу дня 16 марта явка составляла 54,2%.

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По данным на 12:00 17 марта с учетом ДЭГ явка в Пермском крае составила 62,5%. Участие в выборах приняли 1 229 669 жителей региона, сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. «По состоянию на 12:00 средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 62,5% или 1 229 669 избирателей. Все комиссии организуют процесс голосования в соответствии с требованиями законодательства», — говорится в сообщении. Жалоб в комиссии не поступало, нарушений на зафиксировано. В Перми в выборах приняли участие 60,2% или 469 821 избиратель. Лидеры в разрезе муниципалитетов остаются прежними — Губаха (73,29%), Частые (70,93%), Юсьва (69,59%). К 10:00 17 марта на участки пришли 57,4% избирателей. К концу дня 16 марта явка составляла 54,2%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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