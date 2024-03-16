Мэр Екатеринбурга оценил явку на выборах и вспомнил 2018-й

Мэр Орлов доволен, как екатеринбуржцы голосуют на выборах

17 марта 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов голосовал в ФОК «Факел» утром 17 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что доволен явкой горожан на президентских выборах. Своей оценкой он поделился с URA.RU — сразу после голосования на участке. К тому момент избиркомы отчитывались о 50,27% проголосовавших екатеринбуржцев. «Если смотреть по динамике выборов 2018 года, то у нас на 15 часов явка была 40% с небольшим, а на 20 часов уже больше 60%. То есть за вторую половину воскресенья — 20 процентов. Движемся в графике, я очень надеюсь на сознательность горожан, это важнейший вопрос и важнейшая обязанность каждого из нас — принять участие в голосовании. Я считаю, что горожане голосуют достаточно активно. Почти 600 тысяч человек уже проголосовало, я очень надеюсь, что мы получим достойную явку», — сказал Орлов. Спустя час после его реплики избиркомы дали новые цифры (по состоянию на 12 часов): 52,41%. По данным агентства, KPI по явке, установленный федеральными и региональными властями для администрации Екатеринбурга, составляет 68%. Накануне агентство сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев поручил подключить дополнительные мобилизационные резервы 17 марта. Участки закроются в 20:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что доволен явкой горожан на президентских выборах. Своей оценкой он поделился с URA.RU — сразу после голосования на участке. К тому момент избиркомы отчитывались о 50,27% проголосовавших екатеринбуржцев. «Если смотреть по динамике выборов 2018 года, то у нас на 15 часов явка была 40% с небольшим, а на 20 часов уже больше 60%. То есть за вторую половину воскресенья — 20 процентов. Движемся в графике, я очень надеюсь на сознательность горожан, это важнейший вопрос и важнейшая обязанность каждого из нас — принять участие в голосовании. Я считаю, что горожане голосуют достаточно активно. Почти 600 тысяч человек уже проголосовало, я очень надеюсь, что мы получим достойную явку», — сказал Орлов. Спустя час после его реплики избиркомы дали новые цифры (по состоянию на 12 часов): 52,41%. По данным агентства, KPI по явке, установленный федеральными и региональными властями для администрации Екатеринбурга, составляет 68%. Накануне агентство сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев поручил подключить дополнительные мобилизационные резервы 17 марта. Участки закроются в 20:00.