Shot: школьница устроила поджог на избирательном участке в Краснодаре

В Краснодаре тринадцатилетняя девочка подожгла скатерть на одном из избирательных участков. Об этом сообщает Shot.
«Девочка успела поджечь скатерть на парте избирательной комиссии. Возгорание быстро потушили своими силами», — передают авторы канала. Отмечается, что бюллетени не повреждены и участок работает в штатном режиме. Мотивы подростка выясняются, с девочкой работают полицейские.
В первый день голосования были зафиксированы массовые случаи провокаций на выборах. Избиратели заливали бюллетени зеленкой, а также устраивали поджоги. URA.RU фиксировало такие происшествия отдельно.
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