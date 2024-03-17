Shot: школьница устроила поджог на избирательном участке в Краснодаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы губернатора Тюменской области. Нижневартовск, мвд, шеврон мвд, полицейский шеврон
Полиция работает с девочкой, устроившей поджог, передает Shot Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Краснодаре тринадцатилетняя девочка подожгла скатерть на одном из избирательных участков. Об этом сообщает Shot.

«Девочка успела поджечь скатерть на парте избирательной комиссии. Возгорание быстро потушили своими силами», — передают авторы канала. Отмечается, что бюллетени не повреждены и участок работает в штатном режиме. Мотивы подростка выясняются, с девочкой работают полицейские.

В первый день голосования были зафиксированы массовые случаи провокаций на выборах. Избиратели заливали бюллетени зеленкой, а также устраивали поджоги. URA.RU фиксировало такие происшествия отдельно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснодаре тринадцатилетняя девочка подожгла скатерть на одном из избирательных участков. Об этом сообщает Shot. «Девочка успела поджечь скатерть на парте избирательной комиссии. Возгорание быстро потушили своими силами», — передают авторы канала. Отмечается, что бюллетени не повреждены и участок работает в штатном режиме. Мотивы подростка выясняются, с девочкой работают полицейские. В первый день голосования были зафиксированы массовые случаи провокаций на выборах. Избиратели заливали бюллетени зеленкой, а также устраивали поджоги. URA.RU фиксировало такие происшествия отдельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...