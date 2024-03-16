Для свердловских школьников выпустят полмиллиона медалей — но уже без ошибок

17 марта 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Медали вызвали интерес у жителей региона Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Оргкомитет викторины «Опорный край» придумал проект, в рамках которого юные свердловчане, которые не могут участвовать в акции, все же получат памятные медали «90 лет Свердловской области — Опорный край державы». Детали проекта пока не раскрываются, но уже известно, что предстоит довыпустить 500 тысяч медалей, рассказали URA.RU в оргкомитете. «Викторина „Опорный край“ вызвала большой интерес у юных свердловчан. Даже не сама викторина, а памятная медаль „90 лет Свердловской области — Опорный край державы“, которая вручается за ответы на вопросы. Оргкомитет <…> принял решение реализовать специальный проект, за участие в котором памятную медаль „90 лет Свердловской области — Опорный край державы“ смогут получить все дети и подростки Свердловской области», — говорится в сообщении. Соответствующая инициатива поступит в областной минобр уже на следующей неделе. Другое важное уточнение: новые медали будут содержать полную карту области, с Артинским районом (его не оказалось на уже выпущенных медалях из-за технического сбоя). Викторина «Опорный край» проходит на территории региона с 15-го по 18 марта. Ее участником может стать каждый совершеннолетний свердловчанин. Всем желающим на специальных пунктах выдают набор из той самой медали, инструкции с вопросами об истории области и карточки с уникальным кодом. СМС с ним нужно отправить по номеру 8 908 908 77 48. Победителей объявят 12 апреля, вести церемонию в ККТ «Космос» будет Леонид Якубович. В призовом фонде викторины 45 квартир, 100 «Москвичей», 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оргкомитет викторины «Опорный край» придумал проект, в рамках которого юные свердловчане, которые не могут участвовать в акции, все же получат памятные медали «90 лет Свердловской области — Опорный край державы». Детали проекта пока не раскрываются, но уже известно, что предстоит довыпустить 500 тысяч медалей, рассказали URA.RU в оргкомитете. «Викторина „Опорный край“ вызвала большой интерес у юных свердловчан. Даже не сама викторина, а памятная медаль „90 лет Свердловской области — Опорный край державы“, которая вручается за ответы на вопросы. Оргкомитет <…> принял решение реализовать специальный проект, за участие в котором памятную медаль „90 лет Свердловской области — Опорный край державы“ смогут получить все дети и подростки Свердловской области», — говорится в сообщении. Соответствующая инициатива поступит в областной минобр уже на следующей неделе. Другое важное уточнение: новые медали будут содержать полную карту области, с Артинским районом (его не оказалось на уже выпущенных медалях из-за технического сбоя). Викторина «Опорный край» проходит на территории региона с 15-го по 18 марта. Ее участником может стать каждый совершеннолетний свердловчанин. Всем желающим на специальных пунктах выдают набор из той самой медали, инструкции с вопросами об истории области и карточки с уникальным кодом. СМС с ним нужно отправить по номеру 8 908 908 77 48. Победителей объявят 12 апреля, вести церемонию в ККТ «Космос» будет Леонид Якубович. В призовом фонде викторины 45 квартир, 100 «Москвичей», 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране.