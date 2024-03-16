16 марта 2024

Явка на выборах президента в Тюменской области приблизилась к 80%. Инфографика

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Голосование на избирательном участке №1655. Екатеринбург, избирательная комиссия, топ, избирательный участок, голосование, выборы 2024
Выборы президента России проходят в Тюменской области с 15 по 17 марта Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

По данным на 15:00 17 марта в выборах президента России на территории Тюменской области приняли участие 78,63% избирателей. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель областного Избиркома Игорь Халин.

«Явка избирателей на выборах президента России в Тюменской области на 15.00 час. (время — местное) 17 марта составила 78,63%. Участки голосования в Тюменской области посетили 928 084 человек», — указано в сообщении председателя Избиркома Тюменской области.

Он добавил, что в Омутинском, Аромашевском, Уватском, Ишимском, Упоровском и Ялуторовском районах явка избирателей превысила 90%. Аналогичные данные были зафиксированы в Голышмановском городском округе. Выборы президента Российской Федерации проходят на территории Тюменской области с 15 по 17 марта.

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По данным на 15:00 17 марта в выборах президента России на территории Тюменской области приняли участие 78,63% избирателей. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель областного Избиркома Игорь Халин. «Явка избирателей на выборах президента России в Тюменской области на 15.00 час. (время — местное) 17 марта составила 78,63%. Участки голосования в Тюменской области посетили 928 084 человек», — указано в сообщении председателя Избиркома Тюменской области. Он добавил, что в Омутинском, Аромашевском, Уватском, Ишимском, Упоровском и Ялуторовском районах явка избирателей превысила 90%. Аналогичные данные были зафиксированы в Голышмановском городском округе. Выборы президента Российской Федерации проходят на территории Тюменской области с 15 по 17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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