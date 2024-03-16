16 марта 2024

В курганском госпитале участие в выборах президента принимают участники СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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СИЗО 1. Курган
В Кургане участники СВО проголосовали на выборах в госпитале Фото:
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Пациенты курганского областного госпиталя для ветеранов принимают участие в голосовании по выборам президента России. На организованном в больнице избирательном участке голосуют ветераны ВОВ и участники боевых действий СВО. Об этом сообщается в telegram-канале областного правительства.

«Сегодня в госпитале ветеранов войн проходит голосование. Здесь голосуют участники СВО и ветераны Великой Отечественной войны.», — говорится о событии в видеоролике областного правительства. Участок для голосования разместился в актовом зале госпиталя.

Участники военных событий отдают свой голос за будущее и сильную Россию, говорится в ролике. Для принимающих участие патриотизм — не пустые звуки, поэтому они пришли на избирательный пункт.

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Пациенты курганского областного госпиталя для ветеранов принимают участие в голосовании по выборам президента России. На организованном в больнице избирательном участке голосуют ветераны ВОВ и участники боевых действий СВО. Об этом сообщается в telegram-канале областного правительства. «Сегодня в госпитале ветеранов войн проходит голосование. Здесь голосуют участники СВО и ветераны Великой Отечественной войны.», — говорится о событии в видеоролике областного правительства. Участок для голосования разместился в актовом зале госпиталя. Участники военных событий отдают свой голос за будущее и сильную Россию, говорится в ролике. Для принимающих участие патриотизм — не пустые звуки, поэтому они пришли на избирательный пункт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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