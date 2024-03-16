Политика Выборы В курганском госпитале участие в выборах президента принимают участники СВО. Видео 17 марта 2024 в 16:22 Размер текста - 17 + В Кургане участники СВО проголосовали на выборах в госпитале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пациенты курганского областного госпиталя для ветеранов принимают участие в голосовании по выборам президента России. На организованном в больнице избирательном участке голосуют ветераны ВОВ и участники боевых действий СВО. Об этом сообщается в telegram-канале областного правительства. «Сегодня в госпитале ветеранов войн проходит голосование. Здесь голосуют участники СВО и ветераны Великой Отечественной войны.», — говорится о событии в видеоролике областного правительства. Участок для голосования разместился в актовом зале госпиталя. Участники военных событий отдают свой голос за будущее и сильную Россию, говорится в ролике. Для принимающих участие патриотизм — не пустые звуки, поэтому они пришли на избирательный пункт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пациенты курганского областного госпиталя для ветеранов принимают участие в голосовании по выборам президента России. На организованном в больнице избирательном участке голосуют ветераны ВОВ и участники боевых действий СВО. Об этом сообщается в telegram-канале областного правительства. «Сегодня в госпитале ветеранов войн проходит голосование. Здесь голосуют участники СВО и ветераны Великой Отечественной войны.», — говорится о событии в видеоролике областного правительства. Участок для голосования разместился в актовом зале госпиталя. Участники военных событий отдают свой голос за будущее и сильную Россию, говорится в ролике. Для принимающих участие патриотизм — не пустые звуки, поэтому они пришли на избирательный пункт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям