Пациенты курганского областного госпиталя для ветеранов принимают участие в голосовании по выборам президента России. На организованном в больнице избирательном участке голосуют ветераны ВОВ и участники боевых действий СВО. Об этом сообщается в telegram-канале областного правительства.
«Сегодня в госпитале ветеранов войн проходит голосование. Здесь голосуют участники СВО и ветераны Великой Отечественной войны.», — говорится о событии в видеоролике областного правительства. Участок для голосования разместился в актовом зале госпиталя.
Участники военных событий отдают свой голос за будущее и сильную Россию, говорится в ролике. Для принимающих участие патриотизм — не пустые звуки, поэтому они пришли на избирательный пункт.
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