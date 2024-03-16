16 марта 2024

В соревновании глав районов Екатеринбурга на президентских выборах новый лидер

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в ДЭУ Чкаловского района. Екатеринбург, смирнягин николай
Николаю Смирнягину, может быть, легче, чем конкурентам: в его районе наименьшее число избирателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Самый молодой глава района Екатеринбурга — Николай Смирнягин (Академический район) — вырвался вперед в соревновании префектов, у кого самая большая явка на президентских выборах. По состоянию на 15:00 17 марта — то есть за несколько часов до закрытия участков, явка на его территории — впрочем, наименее населенной — перевалила за 60% (61,3%).

Орджоникидзевский район (глава — Роман Кравченко), лидировавший два дня, опустился на второе место (60,46%). На третьем, как ранее, идет Кировский район (Владимир Боликов) с 59,51%. В аутсайдерах пока Чкаловский (Игорь Шипицын), Верх-Исетский (Андрей Морозов) и Железнодорожный (Виталий Першин) районы с 57,33%, 56,96% и 56,08% явки соответственно.

В целом явка по городу с учетом ДЭГ на 15 часов составляла 58,64%. Принято считать, что чиновники с наихудшими результатами могут лишиться своих должностей.

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Самый молодой глава района Екатеринбурга — Николай Смирнягин (Академический район) — вырвался вперед в соревновании префектов, у кого самая большая явка на президентских выборах. По состоянию на 15:00 17 марта — то есть за несколько часов до закрытия участков, явка на его территории — впрочем, наименее населенной — перевалила за 60% (61,3%). Орджоникидзевский район (глава — Роман Кравченко), лидировавший два дня, опустился на второе место (60,46%). На третьем, как ранее, идет Кировский район (Владимир Боликов) с 59,51%. В аутсайдерах пока Чкаловский (Игорь Шипицын), Верх-Исетский (Андрей Морозов) и Железнодорожный (Виталий Першин) районы с 57,33%, 56,96% и 56,08% явки соответственно. В целом явка по городу с учетом ДЭГ на 15 часов составляла 58,64%. Принято считать, что чиновники с наихудшими результатами могут лишиться своих должностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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