В соревновании глав районов Екатеринбурга на президентских выборах новый лидер

17 марта 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Николаю Смирнягину, может быть, легче, чем конкурентам: в его районе наименьшее число избирателей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Самый молодой глава района Екатеринбурга — Николай Смирнягин (Академический район) — вырвался вперед в соревновании префектов, у кого самая большая явка на президентских выборах. По состоянию на 15:00 17 марта — то есть за несколько часов до закрытия участков, явка на его территории — впрочем, наименее населенной — перевалила за 60% (61,3%). Орджоникидзевский район (глава — Роман Кравченко), лидировавший два дня, опустился на второе место (60,46%). На третьем, как ранее, идет Кировский район (Владимир Боликов) с 59,51%. В аутсайдерах пока Чкаловский (Игорь Шипицын), Верх-Исетский (Андрей Морозов) и Железнодорожный (Виталий Першин) районы с 57,33%, 56,96% и 56,08% явки соответственно. В целом явка по городу с учетом ДЭГ на 15 часов составляла 58,64%. Принято считать, что чиновники с наихудшими результатами могут лишиться своих должностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самый молодой глава района Екатеринбурга — Николай Смирнягин (Академический район) — вырвался вперед в соревновании префектов, у кого самая большая явка на президентских выборах. По состоянию на 15:00 17 марта — то есть за несколько часов до закрытия участков, явка на его территории — впрочем, наименее населенной — перевалила за 60% (61,3%). Орджоникидзевский район (глава — Роман Кравченко), лидировавший два дня, опустился на второе место (60,46%). На третьем, как ранее, идет Кировский район (Владимир Боликов) с 59,51%. В аутсайдерах пока Чкаловский (Игорь Шипицын), Верх-Исетский (Андрей Морозов) и Железнодорожный (Виталий Першин) районы с 57,33%, 56,96% и 56,08% явки соответственно. В целом явка по городу с учетом ДЭГ на 15 часов составляла 58,64%. Принято считать, что чиновники с наихудшими результатами могут лишиться своих должностей.