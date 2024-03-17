Екатеринбуржцы продают полученные на выборах медали за миллиарды рублей

17 марта 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы продают медали, которые получили бесплатно Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жители Екатеринбурга продают памятные медали, которые выпустили к 90-летию Свердловской области, за миллиарды рублей. Хотя такие сувениры выдают всем участникам викторины «Опорный край» бесплатно. Объявления появились на «Авито». В одном из объявлений цена за медаль — два миллиарда рублей. Другой пользователь готов продать сувенир за один миллиард. Корреспонденту URA.RU автор этого объявления рассказал, что такую цену поставил из-за «небольшого тиража» и «уникальности» медали. URA.RU 15 марта уже писало, что горожане выставили памятные медали на продажу. Однако тогда их продавали за 49999 тысяч рублей и 499 рублей. Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/kollektsionirovanie/moneta_90_sverdlovskaya_oblast_3746833636?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/kollektsionirovanie/moneta_90_sverdlovskaya_oblast_3746833636?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга продают памятные медали, которые выпустили к 90-летию Свердловской области, за миллиарды рублей. Хотя такие сувениры выдают всем участникам викторины «Опорный край» бесплатно. Объявления появились на «Авито». В одном из объявлений цена за медаль — два миллиарда рублей. Другой пользователь готов продать сувенир за один миллиард. Корреспонденту URA.RU автор этого объявления рассказал, что такую цену поставил из-за «небольшого тиража» и «уникальности» медали. URA.RU 15 марта уже писало, что горожане выставили памятные медали на продажу. Однако тогда их продавали за 49999 тысяч рублей и 499 рублей.