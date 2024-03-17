Екатеринбуржцы продают полученные на выборах медали за миллиарды рублей

Жители Екатеринбурга продают памятные медали, которые выпустили к 90-летию Свердловской области, за миллиарды рублей. Хотя такие сувениры выдают всем участникам викторины «Опорный край» бесплатно. Объявления появились на «Авито».
В одном из объявлений цена за медаль — два миллиарда рублей. Другой пользователь готов продать сувенир за один миллиард. Корреспонденту URA.RU автор этого объявления рассказал, что такую цену поставил из-за «небольшого тиража» и «уникальности» медали.
URA.RU 15 марта уже писало, что горожане выставили памятные медали на продажу. Однако тогда их продавали за 49999 тысяч рублей и 499 рублей.
Жители Екатеринбурга продают памятные медали, которые выпустили к 90-летию Свердловской области, за миллиарды рублей. Хотя такие сувениры выдают всем участникам викторины «Опорный край» бесплатно. Объявления появились на «Авито». В одном из объявлений цена за медаль — два миллиарда рублей. Другой пользователь готов продать сувенир за один миллиард. Корреспонденту URA.RU автор этого объявления рассказал, что такую цену поставил из-за «небольшого тиража» и «уникальности» медали. URA.RU 15 марта уже писало, что горожане выставили памятные медали на продажу. Однако тогда их продавали за 49999 тысяч рублей и 499 рублей.