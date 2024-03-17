Екатеринбуржцы продают полученные на выборах медали за миллиарды рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Викторина «Опорный край». Екатеринбург, викторина, памятная медаль к 90-летию свердловской области, опорный край
Екатеринбуржцы продают медали, которые получили бесплатно Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Жители Екатеринбурга продают памятные медали, которые выпустили к 90-летию Свердловской области, за миллиарды рублей. Хотя такие сувениры выдают всем участникам викторины «Опорный край» бесплатно. Объявления появились на «Авито».

В одном из объявлений цена за медаль — два миллиарда рублей. Другой пользователь готов продать сувенир за один миллиард. Корреспонденту URA.RU автор этого объявления рассказал, что такую цену поставил из-за «небольшого тиража» и «уникальности» медали.

URA.RU 15 марта уже писало, что горожане выставили памятные медали на продажу. Однако тогда их продавали за 49999 тысяч рублей и 499 рублей.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Екатеринбурга продают памятные медали, которые выпустили к 90-летию Свердловской области, за миллиарды рублей. Хотя такие сувениры выдают всем участникам викторины «Опорный край» бесплатно. Объявления появились на «Авито». В одном из объявлений цена за медаль — два миллиарда рублей. Другой пользователь готов продать сувенир за один миллиард. Корреспонденту URA.RU автор этого объявления рассказал, что такую цену поставил из-за «небольшого тиража» и «уникальности» медали. URA.RU 15 марта уже писало, что горожане выставили памятные медали на продажу. Однако тогда их продавали за 49999 тысяч рублей и 499 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...