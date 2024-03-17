Гладков: мужчина погиб при обстреле Белгорода

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков сообщил, что 11 человек пострадали Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Житель Белгородской области погиб из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. К большому сожалению, есть погибший», — заявил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, мужчина скончался от полученных ранений от обстрела. Он отметил, что 11 жителей пострадали.

Ранее telegram-канал Bazа сообщил, что девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. По информации канала, у большинства из них осколочные ранения и контузии.

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Житель Белгородской области погиб из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. К большому сожалению, есть погибший», — заявил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, мужчина скончался от полученных ранений от обстрела. Он отметил, что 11 жителей пострадали. Ранее telegram-канал Bazа сообщил, что девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. По информации канала, у большинства из них осколочные ранения и контузии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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