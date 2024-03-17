Гладков: мужчина погиб при обстреле Белгорода

Вячеслав Гладков сообщил, что 11 человек пострадали
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Житель Белгородской области погиб из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. К большому сожалению, есть погибший», — заявил Гладков
Ранее telegram-канал Bazа сообщил, что девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. По информации канала, у большинства из них осколочные ранения и контузии.
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