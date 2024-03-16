Тюменец сделал предложение своей девушке на выборах президента России

17 марта 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Девушка согласилась выйти замуж за наблюдателя одного из избирательных участков Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU Наблюдатель избирательного участка № 2011 в Тюмени сделал предложение своей девушке в день ее рождения. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская область». 17 марта в регионе проходит последний день выборов президента России. «Наблюдатель избирательного участка № 2011 сделал предложение своей девушке в день ее рождения. Также 17 марта в этом году — третий день выборов президента России», — указано в сообщении telegram-канала «Тюменская область». По данным telegram-канала, девушка согласилась выйти замуж за тюменца. Выборы президента России проходят в Тюменской области с 15 по 17 марта. По данным на 15:00, в них приняли участие почти 80% избирателей региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наблюдатель избирательного участка № 2011 в Тюмени сделал предложение своей девушке в день ее рождения. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская область». 17 марта в регионе проходит последний день выборов президента России. «Наблюдатель избирательного участка № 2011 сделал предложение своей девушке в день ее рождения. Также 17 марта в этом году — третий день выборов президента России», — указано в сообщении telegram-канала «Тюменская область». По данным telegram-канала, девушка согласилась выйти замуж за тюменца. Выборы президента России проходят в Тюменской области с 15 по 17 марта. По данным на 15:00, в них приняли участие почти 80% избирателей региона.