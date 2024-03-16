16 марта 2024

Тюменец сделал предложение своей девушке на выборах президента России

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка согласилась выйти замуж за наблюдателя одного из избирательных участков Тюмени Фото:

Наблюдатель избирательного участка № 2011 в Тюмени сделал предложение своей девушке в день ее рождения. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская область». 17 марта в регионе проходит последний день выборов президента России.

«Наблюдатель избирательного участка № 2011 сделал предложение своей девушке в день ее рождения. Также 17 марта в этом году — третий день выборов президента России», — указано в сообщении telegram-канала «Тюменская область».

По данным telegram-канала, девушка согласилась выйти замуж за тюменца. Выборы президента России проходят в Тюменской области с 15 по 17 марта. По данным на 15:00, в них приняли участие почти 80% избирателей региона.

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Наблюдатель избирательного участка № 2011 в Тюмени сделал предложение своей девушке в день ее рождения. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская область». 17 марта в регионе проходит последний день выборов президента России. «Наблюдатель избирательного участка № 2011 сделал предложение своей девушке в день ее рождения. Также 17 марта в этом году — третий день выборов президента России», — указано в сообщении telegram-канала «Тюменская область». По данным telegram-канала, девушка согласилась выйти замуж за тюменца. Выборы президента России проходят в Тюменской области с 15 по 17 марта. По данным на 15:00, в них приняли участие почти 80% избирателей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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