Путин поручил раскрыть итоги расследования причин крушения Ил-76 с пленными солдатами ВСУ

Президент РФ Владимир Путин поручил Следственному комитету России (СК РФ) представить результаты расследования крушения военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области и доложить о проделанной работе к 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года», — говорится в документе. Он опубликован
24 января 2024 года в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, сообщили в Минобороны России, передает «Ридус».
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