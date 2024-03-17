Путин поручил раскрыть итоги расследования причин крушения Ил-76 с пленными солдатами ВСУ

Путин поручил обнародовать данные о крушении Ил-76 с ВСУ после расследования
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир, топ
Владимир Путин дал поручение СК РФ до 1 июля Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Президент РФ Владимир Путин поручил Следственному комитету России (СК РФ) представить результаты расследования крушения военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области и доложить о проделанной работе к 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте Кремля.

24 января 2024 года в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, сообщили в Минобороны России, передает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин поручил Следственному комитету России (СК РФ) представить результаты расследования крушения военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области и доложить о проделанной работе к 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте Кремля. 24 января 2024 года в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, сообщили в Минобороны России, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...