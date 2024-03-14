14 марта 2024

Губернатор Шумков назвал три причины проголосовать на выборах президента. Фото, видео

Губернатор Шумков проголосовал в первый день выборов президента
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган
Губернатор Вадим Шумков проголосовал 15 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал причины, почему нужно голосовать на выборах президента. Он пришел голосовать на избирательный участок, который находится во Дворце детского (юношеского) творчества, передает корреспондент URA.RU.

«Во-первых, потому что сейчас идут боевые действия, и многие наши граждане находятся там. Когда мы принимаем решение, идти ли на выборы, надо подумать о парнях, которые там, что бы они сказали на этот вопрос. Второе, сейчас переломный период в истории нашей страны, и не участвовать в этом процессе пагубно. Третье, мы очень часто обсуждаем гражданские права, но ключевое — право выбирать», — объяснил Шумков.

Выборы президента проходят в Курганской области с 15 по 17 марта на 799 избирательных участках. На них проходят различные концерты, ярмарки и выставки, а также работают волонтеры, которые помогают принять участие в розыгрыше более 4000 призов в рамках фестиваля «Весна в семью пришла».

Выборы 2024. Курган
Губернатор Вадим Шумков проголосовал в здании ДД (Ю)Т
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал причины, почему нужно голосовать на выборах президента. Он пришел голосовать на избирательный участок, который находится во Дворце детского (юношеского) творчества, передает корреспондент URA.RU. «Во-первых, потому что сейчас идут боевые действия, и многие наши граждане находятся там. Когда мы принимаем решение, идти ли на выборы, надо подумать о парнях, которые там, что бы они сказали на этот вопрос. Второе, сейчас переломный период в истории нашей страны, и не участвовать в этом процессе пагубно. Третье, мы очень часто обсуждаем гражданские права, но ключевое — право выбирать», — объяснил Шумков. Выборы президента проходят в Курганской области с 15 по 17 марта на 799 избирательных участках. На них проходят различные концерты, ярмарки и выставки, а также работают волонтеры, которые помогают принять участие в розыгрыше более 4000 призов в рамках фестиваля «Весна в семью пришла».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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