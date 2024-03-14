Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал причины, почему нужно голосовать на выборах президента. Он пришел голосовать на избирательный участок, который находится во Дворце детского (юношеского) творчества, передает корреспондент URA.RU.
«Во-первых, потому что сейчас идут боевые действия, и многие наши граждане находятся там. Когда мы принимаем решение, идти ли на выборы, надо подумать о парнях, которые там, что бы они сказали на этот вопрос. Второе, сейчас переломный период в истории нашей страны, и не участвовать в этом процессе пагубно. Третье, мы очень часто обсуждаем гражданские права, но ключевое — право выбирать», — объяснил Шумков.
Выборы президента проходят в Курганской области с 15 по 17 марта на 799 избирательных участках. На них проходят различные концерты, ярмарки и выставки, а также работают волонтеры, которые помогают принять участие в розыгрыше более 4000 призов в рамках фестиваля «Весна в семью пришла».
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