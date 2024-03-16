Baza: пермячка подорвала петарду в здании избирательного участка

В здании ДК Солдатова в Перми, где размещался один из избирательных участков, пенсионерка якобы подорвала петарду. По предварительной информации, ей оторвало руку, сообщает telegram-канал Baza.
«В здании избирательного участка в Перми произошел взрыв. 64-летняя женщина принесла большую петарду. Она подорвала ее в туалете», — сообщили в telegram-канале.
Как сообщает канал, женщине якобы оторвало руку. Из здания эвакуировали 50 человек.
В telegram-канале минтербеза Пермского края позже сообщили, что посетительница избирательного центра подожгла петарду. Она получила травму руки, ей оказывается медицинская помощь в больнице. Других пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку.
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