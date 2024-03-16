16 марта 2024

Baza: пермячка подорвала петарду в здании избирательного участка

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Травмпункт (вывески). Екатеринбург, травма, гипс, травмпункт, рука в гипсе, сломанная рука
Пермячка повредила руку, сообщили в минтербезе (архивное фото) Фото:
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В здании ДК Солдатова в Перми, где размещался один из избирательных участков, пенсионерка якобы подорвала петарду. По предварительной информации, ей оторвало руку, сообщает telegram-канал Baza.

«В здании избирательного участка в Перми произошел взрыв. 64-летняя женщина принесла большую петарду. Она подорвала ее в туалете», — сообщили в telegram-канале.

Как сообщает канал, женщине якобы оторвало руку. Из здания эвакуировали 50 человек.

В telegram-канале минтербеза Пермского края позже сообщили, что посетительница избирательного центра подожгла петарду. Она получила травму руки, ей оказывается медицинская помощь в больнице. Других пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку.

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В здании ДК Солдатова в Перми, где размещался один из избирательных участков, пенсионерка якобы подорвала петарду. По предварительной информации, ей оторвало руку, сообщает telegram-канал Baza. «В здании избирательного участка в Перми произошел взрыв. 64-летняя женщина принесла большую петарду. Она подорвала ее в туалете», — сообщили в telegram-канале. Как сообщает канал, женщине якобы оторвало руку. Из здания эвакуировали 50 человек. В telegram-канале минтербеза Пермского края позже сообщили, что посетительница избирательного центра подожгла петарду. Она получила травму руки, ей оказывается медицинская помощь в больнице. Других пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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