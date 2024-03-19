Курганский зек сбежал из колонии к родившемуся ребенку и получил новый срок

20 марта 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Курганец получил новый срок после побега из колонии-поселения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осужденный житель Курганской области сбежал из колонии-поселения, за что получил новый срок. На суде мужчина заявлял, что покинул место отбывания наказания из-за рождения ребенка. Суд не принял это в качестве смягчающего обстоятельства и усилил ему наказание. Данные имеются в системе ГАС «Правосудие». «С. признан виновным в побеге из места лишения свободы, совершенном лицом, отбывающим наказание. <…> осужден по ч. 1 ст. 313 УК РФ к одному году лишения свободы <…> к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания», — говорится в материалах курганского облсуда, где рассматривалась апелляция на приговор мужчине. Курганец утверждал, что сбежал после рождения у него дочери, но суд не нашел этому доказательств. Побег произошел в августе 2023 года. Осужденный отбывал в колонии-поселении 9-месячный срок за драку с последствиями. После сообщения о рождении ребенка у его подруги, он сбежал в родное село. Мужчину задержали через 2,5 часа после побега. Полиция нашла его в доме брата, распивающим алкоголь. До ребенка он дойти не успел. При рассмотрении дела суд не установил факт отцовства осужденного в свидетельстве о рождении. Поэтому доводы защиты о том, что побег был совершен из желания увидеть ребенка и сбежавший не представлял опасности, не были приняты в ходе рассмотрения апелляции. Осужденному назначили год и месяц лишения свободы. Обновленное наказание курганцу придется отбывать уже в колонии общего режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный житель Курганской области сбежал из колонии-поселения, за что получил новый срок. На суде мужчина заявлял, что покинул место отбывания наказания из-за рождения ребенка. Суд не принял это в качестве смягчающего обстоятельства и усилил ему наказание. Данные имеются в системе ГАС «Правосудие». «С. признан виновным в побеге из места лишения свободы, совершенном лицом, отбывающим наказание. <…> осужден по ч. 1 ст. 313 УК РФ к одному году лишения свободы <…> к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания», — говорится в материалах курганского облсуда, где рассматривалась апелляция на приговор мужчине. Курганец утверждал, что сбежал после рождения у него дочери, но суд не нашел этому доказательств. Побег произошел в августе 2023 года. Осужденный отбывал в колонии-поселении 9-месячный срок за драку с последствиями. После сообщения о рождении ребенка у его подруги, он сбежал в родное село. Мужчину задержали через 2,5 часа после побега. Полиция нашла его в доме брата, распивающим алкоголь. До ребенка он дойти не успел. При рассмотрении дела суд не установил факт отцовства осужденного в свидетельстве о рождении. Поэтому доводы защиты о том, что побег был совершен из желания увидеть ребенка и сбежавший не представлял опасности, не были приняты в ходе рассмотрения апелляции. Осужденному назначили год и месяц лишения свободы. Обновленное наказание курганцу придется отбывать уже в колонии общего режима.