Происшествия Криминал В ЯНАО педофилу вынесли приговор В ЯНАО педофил отправится в тюрьму на 7 лет и заплатит 1 млн компенсации ребенку 17 марта 2024 в 20:38 Размер текста - 17 + Насильник отправится в колонию строгого режима на семь лет Фото: Илья Московец © URA.RU Ямальский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который надругался над несовершеннолетней девочкой. Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима, штрафу в миллион рублей, а также назначили принудительное лечение у психиатра. «В Ямальском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Е, который совершил … изнасилование … потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима и принудительную меру в виде лечения у врача-психиатра», — сообщается в материалах на сайте суда. Также суд взыскал с насильника компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере одного миллиона рублей. В документе уточняется, что суд учел все обстоятельства совершения преступления. Насильник ранее нарушал закон в несовершеннолетнем возрасте. Летом 2023 года был вынесен приговор тундровику из ЯНАО, который напоил и изнасиловал малолетнюю племянницу. Он был осужден на 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ямальский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который надругался над несовершеннолетней девочкой. Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима, штрафу в миллион рублей, а также назначили принудительное лечение у психиатра. «В Ямальском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Е, который совершил … изнасилование … потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима и принудительную меру в виде лечения у врача-психиатра», — сообщается в материалах на сайте суда. Также суд взыскал с насильника компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере одного миллиона рублей. В документе уточняется, что суд учел все обстоятельства совершения преступления. Насильник ранее нарушал закон в несовершеннолетнем возрасте. Летом 2023 года был вынесен приговор тундровику из ЯНАО, который напоил и изнасиловал малолетнюю племянницу. Он был осужден на 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям