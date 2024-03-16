16 марта 2024

В ЯНАО педофилу вынесли приговор

В ЯНАО педофил отправится в тюрьму на 7 лет и заплатит 1 млн компенсации ребенку
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, уголовное дело, судебное заседание, суд, клетка
Насильник отправится в колонию строгого режима на семь лет Фото:

Ямальский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который надругался над несовершеннолетней девочкой. Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима, штрафу в миллион рублей, а также назначили принудительное лечение у психиатра.

«В Ямальском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Е, который совершил … изнасилование … потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима и принудительную меру в виде лечения у врача-психиатра», — сообщается в материалах на сайте суда. Также суд взыскал с насильника компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере одного миллиона рублей.

В документе уточняется, что суд учел все обстоятельства совершения преступления. Насильник ранее нарушал закон в несовершеннолетнем возрасте.

Летом 2023 года был вынесен приговор тундровику из ЯНАО, который напоил и изнасиловал малолетнюю племянницу. Он был осужден на 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Ямальский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который надругался над несовершеннолетней девочкой. Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима, штрафу в миллион рублей, а также назначили принудительное лечение у психиатра. «В Ямальском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Е, который совершил … изнасилование … потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима и принудительную меру в виде лечения у врача-психиатра», — сообщается в материалах на сайте суда. Также суд взыскал с насильника компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере одного миллиона рублей. В документе уточняется, что суд учел все обстоятельства совершения преступления. Насильник ранее нарушал закон в несовершеннолетнем возрасте. Летом 2023 года был вынесен приговор тундровику из ЯНАО, который напоил и изнасиловал малолетнюю племянницу. Он был осужден на 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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