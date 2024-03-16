В ЯНАО педофилу вынесли приговор

Ямальский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который надругался над несовершеннолетней девочкой. Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима, штрафу в миллион рублей, а также назначили принудительное лечение у психиатра.
«В Ямальском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Е, который совершил … изнасилование … потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима и принудительную меру в виде лечения у врача-психиатра», — сообщается в материалах на сайте суда. Также суд взыскал с насильника компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере одного миллиона рублей.
В документе уточняется, что суд учел все обстоятельства совершения преступления. Насильник ранее нарушал закон в несовершеннолетнем возрасте.
Летом 2023 года был вынесен приговор тундровику из ЯНАО, который напоил и изнасиловал малолетнюю племянницу. Он был осужден на 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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