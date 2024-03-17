Сколько ценных подарков выиграли жители ХМАО в викторине «Достижения Югры»

Жители ХМАО выиграли в викторине «Достижения Югры» более 50 ценных подарков

17 марта 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Больше 50 югорчан получили ценные подарки в викторине «Достижения Югры» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Одновременно с выборами президента России в ХМАО завершилась викторина «Достижения Югры». Организаторы подготовили для участников миллион подарков, и среди них — таинственный сюрприз, о котором обещали объявить позже. По итогам викторины около полусотни югорчан получили ценные подарки: более двух десятков квартир и 30 автомобилей. Больше всего квартир досталось сургутянам, где главный подарок викторины, по словам мэра города Андрея Филатова, получили пять участников. Обладателями недвижимости стали три жителя Нефтеюганска, два счастливчика из Нижневартовска и Нягани. Ключи от недвижимости также достались югорчанам из Лянтора, Покачей, Мегиона, Пыть-Яха, Пойковского, Когалыма, Урая, Березовского и Сургутского районов. Проявили эрудицию в знании фактов о Югре и получили в подарок апартаменты четверо юных жителей округа: школьник из Урая, пятиклассница из Пойковского, подростки из Мегиона и Лянтора и семиклассница из Нижневартовска. Шестеро детей стали обладателями ключей от нового автомобиля. Машины выиграли жители двадцати населенных пунктов ХМАО, в числе которых Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Лангепас, Мегион, Урай, Радужный, Советский, Югорск и многие другие других населенные пункты. Подарки викторины, по мнению жителей ХМАО, способны изменить их жизнь. Например, работающая пенсионерка из Сургута, много лет теснившаяся на десятке квадратных метров, наконец-то переедет в собственное жилье. Квартира станет стартовым капиталам для студенток из Березовского района и Сургута, а машина, которую выиграл десятилетний Дима из Приобья, будет настоящей помощницей его многодетной маме. Транспорт, несомненно, пригодится мужчине с ограниченными возможностями из Нижневартовска и его родным. Водитель из Радужного уже планирует съездить на новом авто к племяннику на свадьбу, а молодая женщина из Пыть-Яха — совершить путешествие в отпуск. Выигрыш вызвал у югорчан весь спектр эмоций: о недоверия до искренних слез радости. Не раз победители принимали сообщение о подарке за розыгрыш, как житель Нефтеюганска, который выиграл квартиру. Поверить в реальность неожиданного сюрприза помогали сотрудники избирательных участков, и, конечно, близкие люди, которые делили радость судьбоносного события. Окончательные итоги организаторы объявят на следующей неделе. Результаты викторины и информация о подарках будут размещены на портале «Открытый регион — Югра» 20 марта. Ранее URA.RU писало о том, что за два дня викторины «Достижения Югры» жители ХМАО выиграли 17 квартир и более 15 автомобилей. Только за первый день в акции приняли участие 816 тысяч человек из региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одновременно с выборами президента России в ХМАО завершилась викторина «Достижения Югры». Организаторы подготовили для участников миллион подарков, и среди них — таинственный сюрприз, о котором обещали объявить позже. По итогам викторины около полусотни югорчан получили ценные подарки: более двух десятков квартир и 30 автомобилей. Больше всего квартир досталось сургутянам, где главный подарок викторины, по словам мэра города Андрея Филатова, получили пять участников. Обладателями недвижимости стали три жителя Нефтеюганска, два счастливчика из Нижневартовска и Нягани. Ключи от недвижимости также достались югорчанам из Лянтора, Покачей, Мегиона, Пыть-Яха, Пойковского, Когалыма, Урая, Березовского и Сургутского районов. Проявили эрудицию в знании фактов о Югре и получили в подарок апартаменты четверо юных жителей округа: школьник из Урая, пятиклассница из Пойковского, подростки из Мегиона и Лянтора и семиклассница из Нижневартовска. Шестеро детей стали обладателями ключей от нового автомобиля. Машины выиграли жители двадцати населенных пунктов ХМАО, в числе которых Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Лангепас, Мегион, Урай, Радужный, Советский, Югорск и многие другие других населенные пункты. Подарки викторины, по мнению жителей ХМАО, способны изменить их жизнь. Например, работающая пенсионерка из Сургута, много лет теснившаяся на десятке квадратных метров, наконец-то переедет в собственное жилье. Квартира станет стартовым капиталам для студенток из Березовского района и Сургута, а машина, которую выиграл десятилетний Дима из Приобья, будет настоящей помощницей его многодетной маме. Транспорт, несомненно, пригодится мужчине с ограниченными возможностями из Нижневартовска и его родным. Водитель из Радужного уже планирует съездить на новом авто к племяннику на свадьбу, а молодая женщина из Пыть-Яха — совершить путешествие в отпуск. Выигрыш вызвал у югорчан весь спектр эмоций: о недоверия до искренних слез радости. Не раз победители принимали сообщение о подарке за розыгрыш, как житель Нефтеюганска, который выиграл квартиру. Поверить в реальность неожиданного сюрприза помогали сотрудники избирательных участков, и, конечно, близкие люди, которые делили радость судьбоносного события. Окончательные итоги организаторы объявят на следующей неделе. Результаты викторины и информация о подарках будут размещены на портале «Открытый регион — Югра» 20 марта. Ранее URA.RU писало о том, что за два дня викторины «Достижения Югры» жители ХМАО выиграли 17 квартир и более 15 автомобилей. Только за первый день в акции приняли участие 816 тысяч человек из региона.