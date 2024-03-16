16 марта 2024

Пермский избирком прокомментировал взрыв петарды в здании избирательного участка

Пермский избирком: взрыв петарды не повлиял на избирательный процесс
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Избирательная комиссия в Госпитале Ветеранов Войн на Подлесной 6. Пермь, избирательная комиссия, триколор, флаг россии, избирательная урна, избирательный участок
Инцидент не повлиял на избирательный процесс Фото:
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В тот момент, когда пермская пенсионерка подорвала петарду в туалете в ДК Солдатова, где располагался избирательный участок, голосование уже было завершено. Инцидент никак не повлиял на избирательный процесс, сообщили в пресс-службе пермского избиркома.

«В помещении ДК Солдатова расположены два УИК. Они находятся вдали от места происшествия, и голосование было завершено на момент инцидента», — сообщили в telegram-канале избиркома. Происшествие не повлияло на избирательный процесс, на данный момент ведется подсчет голосов.

Ранее стало известно, что 17 марта в здании ДК Солдатова в Перми пенсионерка подорвала петарду. В пресс-службе минтербеза Пермского края уточнили, что женщине оказывают медпомощь в больнице.

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В тот момент, когда пермская пенсионерка подорвала петарду в туалете в ДК Солдатова, где располагался избирательный участок, голосование уже было завершено. Инцидент никак не повлиял на избирательный процесс, сообщили в пресс-службе пермского избиркома. «В помещении ДК Солдатова расположены два УИК. Они находятся вдали от места происшествия, и голосование было завершено на момент инцидента», — сообщили в telegram-канале избиркома. Происшествие не повлияло на избирательный процесс, на данный момент ведется подсчет голосов. Ранее стало известно, что 17 марта в здании ДК Солдатова в Перми пенсионерка подорвала петарду. В пресс-службе минтербеза Пермского края уточнили, что женщине оказывают медпомощь в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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