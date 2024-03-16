Пермский избирком прокомментировал взрыв петарды в здании избирательного участка

Пермский избирком: взрыв петарды не повлиял на избирательный процесс

17 марта 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Инцидент не повлиял на избирательный процесс Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В тот момент, когда пермская пенсионерка подорвала петарду в туалете в ДК Солдатова, где располагался избирательный участок, голосование уже было завершено. Инцидент никак не повлиял на избирательный процесс, сообщили в пресс-службе пермского избиркома. «В помещении ДК Солдатова расположены два УИК. Они находятся вдали от места происшествия, и голосование было завершено на момент инцидента», — сообщили в telegram-канале избиркома. Происшествие не повлияло на избирательный процесс, на данный момент ведется подсчет голосов. Ранее стало известно, что 17 марта в здании ДК Солдатова в Перми пенсионерка подорвала петарду. В пресс-службе минтербеза Пермского края уточнили, что женщине оказывают медпомощь в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тот момент, когда пермская пенсионерка подорвала петарду в туалете в ДК Солдатова, где располагался избирательный участок, голосование уже было завершено. Инцидент никак не повлиял на избирательный процесс, сообщили в пресс-службе пермского избиркома. «В помещении ДК Солдатова расположены два УИК. Они находятся вдали от места происшествия, и голосование было завершено на момент инцидента», — сообщили в telegram-канале избиркома. Происшествие не повлияло на избирательный процесс, на данный момент ведется подсчет голосов. Ранее стало известно, что 17 марта в здании ДК Солдатова в Перми пенсионерка подорвала петарду. В пресс-службе минтербеза Пермского края уточнили, что женщине оказывают медпомощь в больнице.