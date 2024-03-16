16 марта 2024

В ЯНАО среди участников викторины «Всей семьей» разыграли восемь квартир. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО определились победители викторины «Всей семьей» Фото:

В ЯНАО среди участников викторины «Всей семьей» разыграли восемь квартир. Розыгрыш ценных подарков транслировался каналом «Ямал-медиа».

«Через несколько минут мы узнаем имена обладателей восьми квартир. По одной квартире в Салехарде, Лабытнанги, Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске», — начал ведущий эфира Антон Парахин. Эфир транслировался в группе «Ямал-медиа» в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня в розыгрыше участвовали более 176 тысяч человек. Номера билетов были определены с помощью генератора случайных чисел. Помощь в определении победителей оказали депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев, атаман Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества Вячеслав Стышнов, зам председателя общины КМНС Салехарда Ольга Хоротэтто, председатель общественной организации «Женщины Арктики» Ольга Беседина, воспитатель детсада и многодетная мать Екатерина Домбровская.

«Когда отгадали пять цифр, аж водички захотелось попить», — поделился супруг Анастасии из Надыма, которой досталась квартира. «Не поверил с первого раза», — делится Дмитрий из Муравленко, который стал обладателем квартиры. Остальные победители пока не известны.

Выигрышные комбинации:

  • Ноябрьск — 273481;
  • Муравленко — 167325;
  • Новый Уренгой — 110892;
  • Салехард — 335118;
  • Губкинский — 122835;
  • Тарко-Сале — 107539;
  • Надым — 372555;
  • Лабытнанги — 139135.
Номера билетов викторины «Всей семьей», кому достались квартиры
Номера билетов викторины «Всей семьей», кому достались квартиры
Фото:

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В ЯНАО среди участников викторины «Всей семьей» разыграли восемь квартир. Розыгрыш ценных подарков транслировался каналом «Ямал-медиа». «Через несколько минут мы узнаем имена обладателей восьми квартир. По одной квартире в Салехарде, Лабытнанги, Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске», — начал ведущий эфира Антон Парахин. Эфир транслировался в группе «Ямал-медиа» в социальной сети «ВКонтакте». Сегодня в розыгрыше участвовали более 176 тысяч человек. Номера билетов были определены с помощью генератора случайных чисел. Помощь в определении победителей оказали депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев, атаман Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества Вячеслав Стышнов, зам председателя общины КМНС Салехарда Ольга Хоротэтто, председатель общественной организации «Женщины Арктики» Ольга Беседина, воспитатель детсада и многодетная мать Екатерина Домбровская. «Когда отгадали пять цифр, аж водички захотелось попить», — поделился супруг Анастасии из Надыма, которой досталась квартира. «Не поверил с первого раза», — делится Дмитрий из Муравленко, который стал обладателем квартиры. Остальные победители пока не известны. Выигрышные комбинации:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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