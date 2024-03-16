В ЯНАО среди участников викторины «Всей семьей» разыграли восемь квартир. Розыгрыш ценных подарков транслировался каналом «Ямал-медиа».
«Через несколько минут мы узнаем имена обладателей восьми квартир. По одной квартире в Салехарде, Лабытнанги, Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске», — начал ведущий эфира Антон Парахин. Эфир транслировался в группе «Ямал-медиа» в социальной сети «ВКонтакте».
Сегодня в розыгрыше участвовали более 176 тысяч человек. Номера билетов были определены с помощью генератора случайных чисел. Помощь в определении победителей оказали депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев, атаман Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества Вячеслав Стышнов, зам председателя общины КМНС Салехарда Ольга Хоротэтто, председатель общественной организации «Женщины Арктики» Ольга Беседина, воспитатель детсада и многодетная мать Екатерина Домбровская.
«Когда отгадали пять цифр, аж водички захотелось попить», — поделился супруг Анастасии из Надыма, которой досталась квартира. «Не поверил с первого раза», — делится Дмитрий из Муравленко, который стал обладателем квартиры. Остальные победители пока не известны.
Выигрышные комбинации:
- Ноябрьск — 273481;
- Муравленко — 167325;
- Новый Уренгой — 110892;
- Салехард — 335118;
- Губкинский — 122835;
- Тарко-Сале — 107539;
- Надым — 372555;
- Лабытнанги — 139135.
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