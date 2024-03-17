В Екатеринбурге мужчины устроили драку на ЖД вокзале. Видео

17 марта 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Драку мужчин засняли очевидцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На железнодорожном вокзале Екатеринбурга произошла драка между двумя мужчинами. Конфликт перерос в физическое столкновение, которое началось прямо на перроне и продолжилось в подземном переходе. «Мужчина в камуфляже, только выйдя из электрички, сразу набросился на другого, ударив его головой в голову, и продолжил бить соперника. После повторного удара головой, пострадавший упал и скатился по лестнице», — сообщает telergam-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УТ МВД России по УрФО. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга произошла драка между двумя мужчинами. Конфликт перерос в физическое столкновение, которое началось прямо на перроне и продолжилось в подземном переходе. «Мужчина в камуфляже, только выйдя из электрички, сразу набросился на другого, ударив его головой в голову, и продолжил бить соперника. После повторного удара головой, пострадавший упал и скатился по лестнице», — сообщает telergam-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УТ МВД России по УрФО. На момент публикации новости ответ не поступил.