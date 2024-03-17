На железнодорожном вокзале Екатеринбурга произошла драка между двумя мужчинами. Конфликт перерос в физическое столкновение, которое началось прямо на перроне и продолжилось в подземном переходе.
«Мужчина в камуфляже, только выйдя из электрички, сразу набросился на другого, ударив его головой в голову, и продолжил бить соперника. После повторного удара головой, пострадавший упал и скатился по лестнице», — сообщает telergam-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УТ МВД России по УрФО. На момент публикации новости ответ не поступил.
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