17 марта 2024

В Екатеринбурге мужчины устроили драку на ЖД вокзале. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драку мужчин засняли очевидцы Фото:

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга произошла драка между двумя мужчинами. Конфликт перерос в физическое столкновение, которое началось прямо на перроне и продолжилось в подземном переходе.

«Мужчина в камуфляже, только выйдя из электрички, сразу набросился на другого, ударив его головой в голову, и продолжил бить соперника. После повторного удара головой, пострадавший упал и скатился по лестнице», — сообщает telergam-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УТ МВД России по УрФО. На момент публикации новости ответ не поступил.

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На железнодорожном вокзале Екатеринбурга произошла драка между двумя мужчинами. Конфликт перерос в физическое столкновение, которое началось прямо на перроне и продолжилось в подземном переходе. «Мужчина в камуфляже, только выйдя из электрички, сразу набросился на другого, ударив его головой в голову, и продолжил бить соперника. После повторного удара головой, пострадавший упал и скатился по лестнице», — сообщает telergam-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УТ МВД России по УрФО. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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